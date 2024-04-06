عاجل الان!.. “المالية” تعلن صرف راتبين للموظفين في العراق شهر رمضان 2024

كشفت وزارة المالية ضمن حكومة إقليم كوردستان، في بيان لها أمس الجمعة الموافق 5 أبريل، عن توزيع رواتب الموظفين لشهر أذار الماضي، مؤكدة أن عملية توزيع الرواتب تبدأ اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2024، على أن يتم الإنتهاء من عمليات التوزيع لجميع الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية قبل عيد الفطر المبارك، وحتى يتمكن جميع المعنيين بالصرف للحصول على مستحقاتهم المالية.

صرف راتبين لموظفي الدولة في العراق

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أن جدول توزيع رواتب الموظفين يعد منظم وفقًا للتمويل الذي يتم إرساله من بغداد، كما أنه في حال وجود أي تغيير بموعد إرسال التمويل المُعلن فيتم التغيير كذلك على الجدول أيضًا، مشيرة إلى أن جدول الصرف الخاص بالموظفين والعاملين في الدولة ينتهي يوم 8 نيسان، ولذا فإنه أول مرة تُصرف حكومة كوردستان راتبين في أسبوع واحد وبتوفير التمويل اللازم.

كيف استعلم عن رواتب الموظفين العراق

لكي تتمكن من معرفة كافة المستحقات المالية الخاصة بكل موظف، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-