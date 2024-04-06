الهاتف الأكثر مبيعًا حول العالم!.. هاتف xiaomi poo C50 شبيه الأيفون بأقوى المواصفات

أعلنت شركة شاومي الهندية عن إصدارها الجديد لهاتف xiaomi poo C50، حيث كشفت عن مواصفات الهاتف طبقا لسعرة بالسوق الهندي، يشبه نفس مواصفات هاتف شاومي ريدمينوت 12،من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم أسعار الهاتف في العديد من الدول انتظرنا.

مواصفات poco C50

يدعم الهاتف شريحتين من 4G، كارت ميموري بحجم 512 جيجا.

يعمل علي مقاومة الماء.

يحتوي الهاتف علي خامات بلاستيكية قوية.

يتوفر الهاتف بالونينا لاخضر، الأزرق.

يدعم الهاتف بسماعات خارجية من Mono.

يدعم الهاتف منفذ السماعات5.3 مللي.

يحتوي علي كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

يدعم الهاتف بصمة الأصبع مع دعم face unlock.

يحتوي الهاتف علي كاميرا خلفية مزدوجة 8 ميجا بكسل.

يحتوي علي مساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام.

يزن الجهاز 192 مم.

سمك الجهاز 9ز1 مم.

يدعم الشبكات الأتية:2G .3G.4G.

نوع بطارية الهاتف من نوع الليثيوم بو.

يحتوي الهاتف علي عدة وظائف: وضع حماية العين، الوضع الليلي، 16 مليون لون.

مميزات الهاتف poco C50

يدعم الهاتف تركيب شريحتي sim وبطاقة ذاكرة ميموري كارد.

يأتي الهاتف بنظام اندرويد.

يدعم الهاتف استشعار بصمة الأصابع تأتي موجودة في خلف الهاتف.

يحتوي الهاتف علي شاشة كبيرة الحجم مقاس 6.52 بوصة.

عيوب هاتفpoco C50

لا يدعم الهاتف الشحن السريع للبطارية.

لا يأتي الهاتف بمنفذ USB.

الهاتف يأتي بذاكرة رام ضعيفة جدا 2 جيجا بايت.

أداء الهاتف ضعيف جدا حيث يأتي من معالج Media Tek Helio A22.

سعر هاتف poco C50