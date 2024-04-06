دعاء اليوم 27 من رمضان 2024 عن النبي صلى الله عليه وسلم “اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا”

دعاء اليوم 27 من رمضان 2024 الذي بدأ الكثير من المسلمين في البحث عنه منذ الأمس لعلها كانت ليلة القدر التي يستجاب الله عز وجل فيها الدعوات ويحقق فيها الأماني ويغير الله فيها كل الأقدر، شهر رمضان هو شهر كريم وعظيم فيها من الأجر والثواب الكثير، في شهر رمضان أعمال الخير لا تعد ولا تحصى وفي عبادات كثيرة من صلاة وصيام وقيام وذكر وقراءة القرآن والاعتكاف في المسجد وتهجد اتباعاً لسنة رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام،

رغم لهفة وشوق المسلمين لحلول عيد الفطر إلا أن الحزن يعود إلى قلوبهم لانتهاء شهر رمضان الكريم لأن شهر تطمئن فيه القلوب بذكر الله ويكثر في العبد من الدعاء لأنه شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة دعاء اليوم 27 من رمضان 2024.

دعاء اليوم 27 من رمضان 2024

اكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المبارك من شهر رمضان وعليكم بالتضرع إلى الله في الدعاء وطلب ما تريدون

اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عني.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم نصرًا نمحو به بؤسنا، وعزًا نطهّر به غمّنا.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا.

اللهٰم لا تطوي رمضان علينا إلا وقد سترت في هذه الليلة المباركة عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت اوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وأعتقت رقابنا من النار يا رحيم.

علامات ليلة القدر

يقال الكثير أن ليلة السابع والعشرون من رمضان هي ليلة القدر ولكن لم يحدد ولم يذكر الله يوم معين عن ليلة القدر لكن هناك بعض العلامات والدلائل القوية التي يمكن للمسلم معرفة موعدها