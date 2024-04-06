العيد هيكون شتا ولا صيف.. حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الفطر وفقاً لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية

بحث رائج على جميع محركات البحث الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الفطر لأن البعض قام بشراء ملابس العيد شتوية والبعض الأخر قام بشراء ملابس العيد صيفية والبعض خريفية، وهذا ما يزيد من حالة التساؤلات المتكررة لذلك أجابت هيئة الأرصاد الجوية واخرجت بيان رسمي بحالة الطقس المتوقعة الفترة القادمة بدايةً من مطلع هذا الأسبوع السبت 6 من أبريل 2024،

لقد شهدت حالة الطقس الفترة الماضية حالة من الاستقرار وكانت الأجواء ممتعة جداً، مما اعتمد البعض أن هذه الأجواء نفسها تكون خلال أيام العيد لكن الارصادر والاحوال الجوية دائماً تخلف التوقعات ويمكن أن يحدث تغييرات في آخر لحظة ويتغير الطقس بشكل مفاجئ، لذا ترقبوا معنا كي نتعرف سوياً على حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الفطر.

حالة الطقس المتوقعة أول أيام عيد الفطر

بعد حالة من استقرار الطقس الفترة الماضية أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بشكل رسمي عن بدء التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية خلال الأيام القادمة والتي تشملها أيام عيد الفطر المبارك، وسوف تتأثر العديد من المحافظات بالتقلبات الجوية وخاصةً محافظات السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، مما يرتفع نشاط الرياح وتزيد فرصة سقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وسوف تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس في أول أيام عيد الفطر بين أمطار خفيفة ونشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم السبت 6 أبريل 2024