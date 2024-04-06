اطمن هتستلم قبل العيد.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق الدفعة الأخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في انتظارها المتقدمين والمتقدمات من جميع محافظات العراق بفارغ من الصبر، كما لم تتوقف عملية البحث عن رفع الكشوفات الأولى من الرعاية الاجتماعية نظراً لاحتياج المواطنين للمال وشراء بعض الاحتياجات المهمة تزامناً مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، أصبحت معيشة المواطنين في تحسن منذ تطبيق وسائل المساعدات المختلفة من الرعاية الاجتماعية ويعتمد الآلاف من الأسر العراقية على دعم الرعاية بصورة كبيرة جداً،

وتمكنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من حصر الفئات المتعففة الأولى وصرف مساعدات مالية وقد تجاوز عدد المستفيدين للسنة الماضية 2023 900 الف مستفيد رجال ونساء وأطفال ومازالت الوزارة تواصل مساعدتها المادية والغذائية والعلاجية للمستحقين ولن تتوقف عن تقديم ذلك لتوفير حياة مناسبة لتلك الفئات، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم خطوات الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الخطوات الدقيقة تتبعها وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية قبل الكشف عن اسماء المشمولين لتوصيل المستحقات المالية للفئات التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الأولى والتي يمكن الاستعلام عن بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات التالية

أولاً يرجى الضغط مباشرةً على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار الرعاية الاجتماعية. اكتب اسم المحافظة. حدد الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة. إضافة الأسم. الضغط على استعلم الآن.

موعد الإعلان عن كشوفات الدفعة السابعة العراق 2024

كشفت جميع مصادر الرعاية الاجتماعية عن اقتراب موعد صرف الدفعة السابعة التي تم التسجيل عليها منذ شهرين ونصف، على أن يستفيد من تلك الدفعة 70 ألف مواطن من عموم محافظات العراق للجنسين رجال ونساء، وحسب التصريحات الأخيرة للدكتور أحمد خلف السومري وأحمد الأسدي أن إعلان موعد رفع كشوفات pdf على المواطن تتم قريباً جداً بعد انتهاء الفحص واستخراج المتجاوزين ووضع الموازنة المالية لعدد المستفيدين ثم تتم عملية الصرف بعد إعلان النتائج بعدة أيام.