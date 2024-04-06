أكلة سريعة صينية كرات البطاطس بالدجاج بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم

تدخل البطاطس في إعداد كثير من أصناف الطعام لمذاقها المحبب للجميع، وتعد صينية كرات البطاطس بالدجاج من الأكلات الشهية التي تتميز بسهولة طريقة تحضيرها، كما أنه غنية بالعديد من العناصر الغذائية مما يجعلها وجبة متكاملة، ولكل محبي البطاطس تابعونا في هذا المقال، وسوف نقدم لكم طريقة عمل صينية كرات البطاطس بالدجاج.

مكونات صينية كرات البطاطس بالدجاج

تتكون هذه الوجبة اللذيذة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

4 صدور دجاج.

3 ملاعق كبيرة زيت.

بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 جزر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

مقدار ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح على حسب الذوق.

2 فلفل رومي.

1 كوب ماء.

خمس حبات بطاطس مسلوقة.

1ملعقة كبيرة بقدونس.

مقدار ملعقة كبيرة ونصف زبدة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 كوب من صوص البشاميل

جبن موتزاريلا للوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية كرات البطاطس بالدجاج بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نضع البصل المفروم في مقلاة ساخنة بها ثلاثة ملاعق كبيرة زيت مع التقليب حتى يذبل. ثم نضيف صدور الدجاج المقطعة مكعبات صغيرة مع استمرار التقليب حتى يتغير لونها وتجف منها السوائل. نزود معجون الطماطم ومكعبات الجزر، ونتابع التقليب مع إضافة الفلفل الأسود، والكاري، والبابريكا والكزبرة الجافة. نضيف الفلفل الرومي والملح ونقلب لمدة دقيقة ثم نزود كوب من الماء، ونتركها تنضج على نار هادئة. نقوم بهرس البطاطس المسلوقة مع إضافة الملح، والفلفل الأسود، والبقدونس والزبدة.

طريقة إعداد صينية كرات البطاطس بالدجاج

ندهن صينية بايركس مقاس 25 × 30 بالزيت ونبطنها بقليل من البقسماط المطحون، ثم نوزع ثلث كمية البطاطس بالتساوي في قاع الصينية، ثم نضيف كل كمية حشوة الدجاج، ثم نشكل باقي كمية البطاطس إلى كرات متساوية ونوزعها فوق طبقة حشوة الدجاج، ثم نقوم بتوزيع البشامل على الوجه، ثم نقوم برش الجبن الموتزاريلا على الوجه، ثم نضع الصينية لمدة 25 دقيقة في فرن ساخن قبلها على حرارة 180 حتى تأخذ لون ذهبي وبألف صحة وعافية.