بديل حقن البوتكس كريم الحلبة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة ونفخ الخدود

يعتبر كريم الحلبة من الكريمات الطبيعية التي تجعل البشرة ناصعة البياض وتقضي على التجاعيد للأبد، كما يعمل على نفخ الخدود وشد البشرة بشكل رائع، وهو يعمل على توحيد لون الجلد ويحارب البقع والتصبغات الجلدية ويعيد للبشرة شبابها وحيويتها، وهو يرطب البشرة ويحافظ عليها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل كريم الحلبة السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الحلبة لتبييض البشرة

يتكون الكريم من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من مغلي الحلبة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة كريم الحلبة لإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع مغلي الحلبة والنشا، والعسل ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه باقي المكونات ونمزجهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. نضع الكريم في علبة نظيفة ونقوم باستخدام مرة قبل النوم ويترك حتى الصباح.نقوم بغسل الوجه وتجفيفه جيداً من الماء، ثم نقوم برش القليل من ماء الورد ويترك حتى يجف. يفضل استخدام الكريم على البشرة مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على نتائج إيجابية في أسرع وقت.

فوائد كريم الحلبة للبشرة

يحتوي الكريم على العديد من العناصر الهامة التي تساعد على تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد، ويعمل على توحيد لون البشرة بشكل رائع، ويخفي عيوب البشرة ويحاف عليها من الجفاف، ويحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر، ويمنح البشرة البياض الناصع ويزيد من نعومتها ونضارتها، كما يعمل على منع ظهور حب الشباب ومنع ظهور البثور السوداء.