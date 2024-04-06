اقتصاد

“تحول غير متوقع”.. سعر الدولار في العراق اليوم السبت 6 أبريل – نيسان 2024 مفاجأة سوق الصرف

سعر الدولار في العراق اليوم السبت 6 أبريل

صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ 14 دقيقة
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سعر الدولار في العراق اليوم

في تطور ملفت شهدت أسواق الصرف العراقية اليوم، السبت 6 نيسان، حركة غير معتادة تمثلت في ارتفاع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، ليسجل سعر صرف جديد ومثير للانتباه، بلغ سعر الدولار 1450 دينار عراقي، في إشارة إلى انخفاض ملحوظ للعملة الأمريكية أمام نظيرتها العراقية. 

سعر الدولار في العراق اليوم

في ظل التقلبات المستمرة بسوق الصرف، يأتي سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، بسعر صرف مبالغ متفاوتة من الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مقدم بذلك رؤية شاملة للمتعاملين في سوق العملات.

سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي

باستخدام سعر الصرف الذي يبلغ 1450 دينار عراقي مقابل كل دولار أمريكي، نقدم لكم قيم مختلف الفئات بالدولار الأمريكي وما يعادلها بالدينار العراقي، ليسهل لكم  التخطيط لمعاملاتكم المالية بشكل أكثر دقة وفعالية في ضوء التغير في سعر الصرف.

مبلغ بالدولار الأمريكيالقيمة بالدينار العراقي (عند 1450 دينار/دولار)
1 دولار أمريكي1,450 دينار عراقي
5 دولار أمريكي7,250 دينار عراقي
10 دولار أمريكي14,500 دينار عراقي
20 دولار أمريكي29,000 دينار عراقي
25 دولار أمريكي36,250 دينار عراقي
50 دولار أمريكي72,500 دينار عراقي
100 دولار أمريكي145,000 دينار عراقي
200 دولار أمريكي290,000 دينار عراقي
250 دولار أمريكي362,500 دينار عراقي
500 دولار أمريكي725,000 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي1,450,000 دينار عراقي
2000 دولار أمريكي2,900,000 دينار عراقي
2500 دولار أمريكي3,625,000 دينار عراقي
5000 دولار أمريكي7,250,000 دينار عراقي
10000 دولار أمريكي14,500,000 دينار عراقي

 تحويلات الأموال والسحوبات النقدية في السوق المالي

شهد السوق المالي حركة نشطة تمثلت في تحويلات الأموال إلى الخارج والسحوبات النقدية، حيث بلغ إجمالي مبالغ التحويلات إلى الخارج، بما في ذلك الحوالات والاعتمادات،  مبلغ قدره 246,964,268 وحدة، ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي السحوبات النقدية 6,110,000 وحدة، وإجمالي المبيعات الكلية لهذه الفترة وصل إلى 253,074,268 وحدة.

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صورة رودي مصطفى رودي مصطفىمنذ 14 دقيقة
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