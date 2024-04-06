“تحول غير متوقع”.. سعر الدولار في العراق اليوم السبت 6 أبريل – نيسان 2024 مفاجأة سوق الصرف

في تطور ملفت شهدت أسواق الصرف العراقية اليوم، السبت 6 نيسان، حركة غير معتادة تمثلت في ارتفاع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، ليسجل سعر صرف جديد ومثير للانتباه، بلغ سعر الدولار 1450 دينار عراقي، في إشارة إلى انخفاض ملحوظ للعملة الأمريكية أمام نظيرتها العراقية.

سعر الدولار في العراق اليوم

في ظل التقلبات المستمرة بسوق الصرف، يأتي سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، بسعر صرف مبالغ متفاوتة من الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مقدم بذلك رؤية شاملة للمتعاملين في سوق العملات.

سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي

باستخدام سعر الصرف الذي يبلغ 1450 دينار عراقي مقابل كل دولار أمريكي، نقدم لكم قيم مختلف الفئات بالدولار الأمريكي وما يعادلها بالدينار العراقي، ليسهل لكم التخطيط لمعاملاتكم المالية بشكل أكثر دقة وفعالية في ضوء التغير في سعر الصرف.

مبلغ بالدولار الأمريكي القيمة بالدينار العراقي (عند 1450 دينار/دولار) 1 دولار أمريكي 1,450 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 7,250 دينار عراقي 10 دولار أمريكي 14,500 دينار عراقي 20 دولار أمريكي 29,000 دينار عراقي 25 دولار أمريكي 36,250 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 72,500 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 145,000 دينار عراقي 200 دولار أمريكي 290,000 دينار عراقي 250 دولار أمريكي 362,500 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 725,000 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,450,000 دينار عراقي 2000 دولار أمريكي 2,900,000 دينار عراقي 2500 دولار أمريكي 3,625,000 دينار عراقي 5000 دولار أمريكي 7,250,000 دينار عراقي 10000 دولار أمريكي 14,500,000 دينار عراقي

تحويلات الأموال والسحوبات النقدية في السوق المالي

شهد السوق المالي حركة نشطة تمثلت في تحويلات الأموال إلى الخارج والسحوبات النقدية، حيث بلغ إجمالي مبالغ التحويلات إلى الخارج، بما في ذلك الحوالات والاعتمادات، مبلغ قدره 246,964,268 وحدة، ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي السحوبات النقدية 6,110,000 وحدة، وإجمالي المبيعات الكلية لهذه الفترة وصل إلى 253,074,268 وحدة.