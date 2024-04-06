طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص من أطيب وصفات الكيك

تتميز كيكة البرتقال بمذاق مختلف عن باقي وصفات الكيك حيث يكسبها عصير البرتقال نكهة طيبةتجعل الناس يقبلون على تناولها، والكيك من أكثر الحلويات التي نقوم بتحضيرها في المنزل لبساطة مكوناته وسهولة طريقة تحضيره، وتابعونا في هذا المقال لنتعرف معًا على طريقة عمل كيكة البرتقال بمقادير مضبوطة وناجحة من أول مرة.

مكونات عمل كيكة البرتقال

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

4 بيضات بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة فانيليا. كوب وربع سكر (250 جرام). نصف كوب زيت (125 ملل). نصف كوب عصير برتقال (125 ملل). نصف كوب حليب (125 ملل). ملعقة كبيرة بشر برتقال. 2 كوب دقيق. مغلف بيكنج بودر (15 جرام).

صوص البرتقال

كوب عصير برتقال (250 ملل).

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة البرتقال بالصوص بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهي كما يلي:-

نخفق أربع حبات من البيض مع كوب وربع من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا على أعلى سرعة لمدة 5 دقائق حتى نحصل على خليط كريمي وكثيف. نضيف نصف كوب كل من الزيت، وعصير البرتقال والحليب، ثم نزود ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال، ونتابع الخفق لمدة دقيقة. ننخل كوبين من الدقيق ومغلف من البيكنج بودر على الخليط السائل ونخفق على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات. ثم نسكب خليط الكيك في قالب مفرغ من المنتصف ومدهون بالزبدة أو السمن ومغلف بقليل من الدقيق. تخبز الكيكة لمدة 35 دقيقة في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 حتى تمام النضج. نتركها تبرد لمدة ربع ساعة في القالب ثم نقلبها.

طريقة تزيين كيكة البرتقال

لتحضير الصوص نذوب ملعقة كبيرة من النشا وملعقتين كبار من السكر في كوب من عصير البرتقال ثم نرفعها على النار مع التقليب المستمر حتى الغليان، عندما يثقل القوام نطفئ النار ونترك صوص البرتقال حتى يبرد ونوزعه على الكيكة ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.