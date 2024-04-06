طريقة عمل الغريبة بأبسط خطوات ناعمة وتذوب بالفم

تعتبر الغريبة من المخبوزات التقليدية التي لا تحتاج أي سوائل وتحضر بثلاث مكونات أساسية هي الدقيق والسمن والسكر البودرة، ولا تستخدم الزبدة في إعدادها لأن بها نسبة من السوائل، وهي من المخبوزات الناعمة المشهورة وتقدم في الأعياد وتتميز بطعمها وقوامها الناعمة، ولكي نضمن نجاح عملها في المنزل بطعم وشكل مثل الجاهز، تابعونا في هذا المقال لنتعرف على طريقة عمل الغريبة بأبسط خطوات.

مكونات عمل الغريبة

كوب ونصف من السمن (400 جرام).

كوب ونصف سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.

4 أكواب وربع دقيق (800 جرام).

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الغريبة بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نخفق كوب ونصف من السمن البارد مع كوب ونصف من السكر البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا حتى نحصل على قوام كريمي. نضيف أربع أكواب وربع من الدقيق بالتدريج ونقلب العجينة حتى تمتزج المكونات. نغطي العجينة وندخلها الثلاجة لمدة ساعة، ثم نشكل قطعة من العجين إلى كرات صغيرة، ويفضل وضع باقي كمية العجين في الثلاجة أثناء التشكيل. نضع القطع في صواني غير مدهونة أو مفروشة بورق زبدة ثم نزينها بحبات الفستق أو أي مكسرات مفضلة على حسب الذوق. ندخل الصواني في الثلاجة لمدة عشر دقائق قبل الخبز حتى تحافظ الغريبة على شكلها أثناء الخبز.

طريقة تسوية الغريبة

نختبر قطعة من العجين ونخبزها في الفرن إذا ظهرت عليها تشققات نضيف قليل من السمن على العجينة قبل التشكيل، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 150 بالرف الأوسط (النار من أسفل فقط)، تستغرق مدة الخبز من 12 إلى 15 دقيقة على حسب حجم القطع، عندما تبرد تمامًا تحفظ في علبة محكمة الغلق بالثلاجة.