“استعلم من هنا mof.gov.iq“ سلم رواتب الموظفين 2024 في العراق بعد الزيادة الأخيرة و الاستعلام عن الراتب

تزايدت مؤخرا عمليات البحث عبر مواقع التواصل المختلفة من قبل الموظفين عن قيمة الزيادة التي أقرتها وزارة المالية العراقية، وتأتي تلك الزيادة من قبل الحكومه العراقية وقوفا بجانب الموظفين لما يقدمونه من خدمات للبلاد طوال فترة عملهم، وذلك في ظل إرتفاع الاسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع ومن أجل توفير حياة كريمة للفرد المتقاعد وقامت اللجنه النيابيه بالاعلان عن ان قيمه الرواتب بالنسبه لموظفي الدرجه الأولى الذين كانوا يتقاضون سابقا 510,000 دينار عراقي أصبح بعد الزيادة التي أقرتها الدولة مليون و 100 الف دينار.

سلم رواتب الموظفين في العراق بالزيادة الجديدة 2024

حتى يتمكن الموظف من معرفة الراتب الخاص به بعد الزيادة التي أقرتها وزارة المالية العراقية يوجد بعد الخطوات لابد من إتباعها نوضحها فيما يلي:

أولا: الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: إختيار كلمة إستعلام عن رواتب الموظفين.

رابعا: النقر على كلمة بحث من ثم تظهر قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

قامت وزارة المالية العراقية بتحديد قيمة الزيادة التي تم إقرارها من قبل الحكومة، ونوضح فيما يلي سلم رواتب الموظفين في العراق 2024: