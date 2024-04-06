كيكة السينابون الهشة بمذاق وشكل ينافس المحلات

يعد الكيك من أشهى الحلويات التي تحضر بشكل يومي في كثير من البيوت، ولكن هل جربت من قبل طريقة عمل كيكة السينابون الهشة، فهي من ألذ أنواع الكيك التي تتميز بشكل ومذاق أكثر من رائع، وهي من الحلويات سريعة التحضير ولا تتطلب وقت طويل في إعدادها، وسوف تنال إعجاب كل من يتذوقها، وإليكم في هذا المقال طريقة عمل كيكة السينابون بخطوات بسيطة.

مكونات عمل كيكة السينابون الهشة

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

4 بيضات بحرارة المطبخ.

كوب ونصف سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا بودرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب.

كوب إلا ربع زيت.

2 كوب ونصف دقيق.

3 ملاعق صغار بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

للتزيين

نصف كوب كريمة سائلة. نصف كوب حليب مكثف محلى. 3 ملاعق كبار جبنة كريمي. نصف كوب نوتيلا أو شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة السينابون بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نخفق أربع بيضات مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب ونصف من السكر بالمضرب الكهربي لمدة ثلاث دقائق متواصلة حتى نحصل على خليط كريمي.

نضيف كوب إلا ربع من الزيت وكوب من الحليب الدافئ مع متابعة الخفق ثم نترك الخليط جانبًا.

ثم ننخل كوبين ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات مع إضافة ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر، وربع ملعقة صغيرة من كل من البيكنج صودا والملح.

نضيف الدقيق بالتدريج على الخليط السائل مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق تمامًا.

ثم نأخذ مقدار كوب من خليط الكيك ونضيف عليه ملعقتين كبار من القرفة وملعقة صغيرة من الكاكاو الخام مع التقليب الجيد.

نسكب خليط الكيك بالتبادل مع خليط القرفة والكاكاو في قالب كيك مفرغ من الوسط ومدهون بملعقة كبيرة من السمن.

ثم ندخل القالب فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة ساعة إلا ربع في الرف الأوسط حتى تمام النضج.

نخرج الكيكة من الفرن ثم نخرجها من القالب ونتركها تبرد بحرارة المطبخ.

طريقة تزيين كيكة السينابون

نضيف نصف كوب من الحليب المكثف على ثلاثة ملاعق كبار من الجبنة الكريمي ثم نضيف نصف كوب من كريمة الخفق السائلة، مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات، وعندما تبرد الكيكة نسكب عليها الخليط ونزينها بخطوط من النوتيلا أو الشوكولاتة المذابة ثم نوزع قليل من المكسرات المجروشة على حسب الذوق.