سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6/4خلال التعاملات المالية

خلال التعاملات المالية ليوم السبت، 6 أبريل 2024، سجل الدولار الأمريكي استقرار أمام الجنيه المصري، بناء على آخر البيانات من شاشات العرض المالية، هذا الثبات يثير تساؤلات بين المواطنين والمستثمرين حول تأثيراته على الاقتصاد المحلي والعالمي، يظهر الاستقرار صورة من الثبات في السوق قد تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية أو التحضير لتغيرات مستقبلية، لذا نقدم لكم سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

السوق المالي المصري يشهد استقرار في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات من البنك المركزي وعدة بنوك رائدة، البيانات المعلنة تظهر تقارب في أسعار الشراء والبيع، مما يعد مؤشر على ثبات الأوضاع الاقتصادية والمالية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: يعلن سعر شراء 47.34 جنيه وسعر بيع 47.44 جنيه

البنوك التجارية: تظهر أسعار الدولار استقرار مماثل، مع أغلب البنوك تعرض سعر شراء 47.36 جنيه وسعر بيع 47.46 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي: يقدم أقل سعر للشراء بـ47.30 جنيه وللبيع بـ47.40 جنيه.

تنوع في أسعار الدولار بالبنوك المصرية

الأرقام المعلنة حديثا تظهر تفاوت في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بين مختلف المؤسسات المالية في مصر.