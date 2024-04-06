توضيح من وزارة الداخلية السعودية بتخفيض مخالفات المرور من خلال منصة أبشر باستخدام رقم الهوية السعودية!!

يسأل أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية حول كيفية تخفيض المخالفات المرورية، وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه يمكن القيام بذلك عن طريق الدخول إلى منصة أبشر، والتي تتبع للوزارة وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين، بما في ذلك تخفيض قيمة المخالفات المرورية برقم الهوية.

خطوات تخفيض المخالفات المرورية

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن المواطنين في المملكة العربية السعودية يمكنهم تخفيض قيمة المخالفات المرورية عن طريق الوصول إلى منصة أبشر التابعة للوزارة واتباع خطوات محددة:

يجب على المواطن في البداية زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

ثم يتم الولوج إلى منصة أبشر عبر النقر على هذا الرابط.

اضغط على زر الدخول ثم قم بإدخال اسم المستخدم، ورقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

سوف يتم عرض قائمة الخدمات، وبعد ذلك، انقر على اختيار خدمة المخالفات المرورية.

بعد ذلك، سيرى كافة مخالفاتك المرورية المسجلة.

اضغط على الخيار “الشكاوى” ثم انقر على مخالفات المرور.

قدم اعتراضاً على تقليل قيمة الغرامة المرورية.

في النهاية، قم بالنقر على زر الموافقة لجميع الشروط والأحكام.

شروط تقديم اعتراض على مخالفة المرور

يجب توفر عدد من الشروط إذا أردت تقديم اعتراض على مخالفة المرور، وبعض هذه الشروط تشمل: