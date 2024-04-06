“موبايل شياكة”.. تعرف على مواصفات هاتف ريلمي realme 12 pro plus بكاميرا أمامية جبارة وعدسة بيريسكوب| ملك التصوير

يتساءل العديد من الأشخاص عن هواتف الفئة المتوسطة وخاصة هاتف ريلمي realme 12 pro plus بعدسة بيريسكوب حيث أنه في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن هذا الهاتف بشكل كبير من قبل الشركة المطورة له، وقامت بتوضيح كافة المواصفات التي يحتوي عليها، والتي تدل على أنه من الهواتف الذكية المميزة والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا التقرير.

مواصفات هاتف realme 12 pro plus

يضم هاتف realme 12 pro plus العديد من المواصفات المميزة، التي تجعله من الهواتف الذكية الفريدة من نوعها، ومن هذه المواصفات التالي:

يضم الهاتف عدسة بيرسكوب مميزة بدقة تصل إلى 64 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف مع بصمة اصبع على الشاشة الخاصة به.

يعتبر الهاتف من الهواتف السلسة في الاستخدام، حيث أنه يحتوي على شاشة 120 هرتز.

يتميز الهاتف بأنه يحتوي على بطارية 500 ملي أمبير، كما أنها تتميز بالشحن السريع.

وفيما يلي مواصفات شاملة للهاتف من خلال هذا الجدول:

المواصفات التفاصيل دعم NFC متوفر شرائح الاتصال شريحتين نانو شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G, 5G الأبعاد 161.5x74x8.8 ملم مقاومة الماء IP65 المواد جلد (الظهر)، بلاستيك (الفريم) نوع الشاشة AMOLED، 6.7 إنش، 1080×2412 بكسل، 120Hz، 394 PPI، معتمد HDR10+ المعالج Snapdragon 7s Gen 2 الذاكرة والرامات الذاكرة متوفر كلاً من: 128/256/512 جيجابايت ورامات: RAM: 8/12 جيجابايت الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل، f/2.4 الكاميرا الخلفية كاميرا ثلاثية: الأولي: 50MP (f/1.8) الثانية: 64MP (f/2.8) الثالثة: 8MP (f/2.2) الفيديو 4K@30fps، FHD@30/60fps، HD@30/60fps الاتصال Wi-Fi 6، بلوتوث 5.2 موقع جغرافي GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS أمان الهاتف مستشعر بصمات الأصابع (مدمج في الشاشة)، Face Unlock منافذ USB Type-C (مع دعم OTG) البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 67 واط نظام التشغيل Android 14 مع Realme UI 5.0 الألوان أزرق، ذهبي

مميزات هاتف realme 12 pro plus

يأتي هاتف realme 12 pro plus مع العديد من المميزات الفريدة من نوعها، والتي تسهل استخدامه بشكل كبير، وها هي مميزات الهاتف كالآتي: