تكنولوجيا

“موبايل شياكة”.. تعرف على مواصفات هاتف ريلمي realme 12 pro plus بكاميرا أمامية جبارة وعدسة بيريسكوب| ملك التصوير

صورة Ahmed samir Ahmed samirمنذ 7 دقائق
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realme 12 pro plus
realme 12 pro plus

يتساءل العديد من الأشخاص عن هواتف الفئة المتوسطة وخاصة هاتف ريلمي realme 12 pro plus بعدسة بيريسكوب حيث أنه في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن هذا الهاتف بشكل كبير من قبل الشركة المطورة له، وقامت بتوضيح كافة المواصفات التي يحتوي عليها، والتي تدل على أنه من الهواتف الذكية المميزة والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا التقرير.

مواصفات هاتف realme 12 pro plus

يضم هاتف realme 12 pro plus العديد من المواصفات المميزة، التي تجعله من الهواتف الذكية الفريدة من نوعها، ومن هذه المواصفات التالي:

  • يضم الهاتف عدسة بيرسكوب مميزة بدقة تصل إلى 64 ميجا بكسل.
  • يحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل.
  • يأتي الهاتف مع بصمة اصبع على الشاشة الخاصة به.
  • يعتبر الهاتف من الهواتف السلسة في الاستخدام، حيث أنه يحتوي على شاشة 120 هرتز.
  • يتميز الهاتف بأنه يحتوي على بطارية 500 ملي أمبير، كما أنها تتميز بالشحن السريع.
realme 12 pro plus
realme 12 pro plus

وفيما يلي مواصفات شاملة للهاتف من خلال هذا الجدول:

المواصفاتالتفاصيل
دعم NFCمتوفر
شرائح الاتصالشريحتين نانو
شبكات الاتصال2G, 3G, 4G, 5G
الأبعاد161.5x74x8.8 ملم
مقاومة الماءIP65
الموادجلد (الظهر)، بلاستيك (الفريم)
نوع الشاشةAMOLED، 6.7 إنش، 1080×2412 بكسل، 120Hz، 394 PPI، معتمد HDR10+
المعالجSnapdragon 7s Gen 2
الذاكرة والراماتالذاكرة متوفر كلاً من: 128/256/512 جيجابايت

ورامات: RAM: 8/12 جيجابايت

الكاميرا الأمامية32 ميجابكسل، f/2.4
الكاميرا الخلفيةكاميرا ثلاثية:

الأولي: 50MP (f/1.8)

الثانية: 64MP (f/2.8)

الثالثة: 8MP (f/2.2)

الفيديو4K@30fps، FHD@30/60fps، HD@30/60fps
الاتصالWi-Fi 6، بلوتوث 5.2
موقع جغرافيGPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
أمان الهاتفمستشعر بصمات الأصابع (مدمج في الشاشة)، Face Unlock
منافذUSB Type-C (مع دعم OTG)
البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع 67 واط
نظام التشغيلAndroid 14 مع Realme UI 5.0
الألوانأزرق، ذهبي
realme 12 pro plus
realme 12 pro plus

مميزات هاتف realme 12 pro plus

يأتي هاتف realme 12 pro plus مع العديد من المميزات الفريدة من نوعها، والتي تسهل استخدامه بشكل كبير، وها هي مميزات الهاتف كالآتي:

  • على الرغم من المواصفات المميزة التي يحتوي عليها الهاتف، إلا أن سعره بسيط للغاية ومناسب لكافة العملاء.
  • يتميز الهاتف بأنه يأتي بألوان مميزة للغاية، ومنها اللون الأزرق الذي يحتوي على إطار ذهبي.
  • يحتوي الهاتف على حلقات حول المغامرات الخاصة به، والتي تحمي الكاميرا من أي كسر قد يصيبها.
  • يمكن شراء الهاتف من قبل العديد من المحلات، بالإضافة إلى أنه متوفر على الكثير من المتاجر ويمكن شرائه بالتقسيط على عدة أشهر.
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صورة Ahmed samir Ahmed samirمنذ 7 دقائق
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