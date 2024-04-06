الريال يفاجئ الكل الان.. انخفاض مفاجئ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 6 ابريل 2024.. تعرف على التفاصيل!!

ما زال الجنيه المصري يعاني من تقلبات في قيمته أمام العملات الأجنبية في الأسواق الموازية، حيث شهد الريال السعودي استقرارا وارتفاعا في الأيام الأخيرة بعد انخفاضه في بداية الأسبوع، ورغم ثبات سعره في البنوك المصرية، إلا أنه شهد تغيرات في السوق السوداء، فيما يلي تطور سعر الريال السعودي في تعاملات يوم السبت 10 فبراير 2024.

سعر الريال في مواجهة الجنيه داخل البنوك

إذا كنت تخطط للسفر في الأيام القادمة لأداء مناسك العمرة، فمن المؤكد أنك تبحث عن أسعار الريال السعودي في البنوك لتتمكن من صرف العملة، فيما يلي أحدث التحديثات في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يوم السبت 10 فبراير.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر بيع الريال مقابل الجنيه داخل البنك المركزي حوالي 8.26، وسعر الشراء حوالي 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال في البنك الأهلي أثناء عمليات البيع 8.24، بينما كان حوالي 8.20 جنيه مصري في عمليات الشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في بنك مصر

سجل متوسط سعر البيع حوالي 8.24 جنيه مصري، وسعر الشراء حوالي 8.20 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الصرف في مصرف أبوظبي إلى حوالي 8.25 ج.م للبيع و 8.24 ج.م للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في بنك الإسكندرية

تم تسجيل متوسط سعر البيع حوالي 8.25 ج.م، بينما سجل سعر الشراء حوالي 8.21 ج.م.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في بنك كريدي أجريكول

سعر العملة داخل بنك كريدي أجريكول هو 8.25 ج. م للبيع، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 8.21 ج. م.