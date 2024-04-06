“عشان محدش يضحك عليك”.. اعرف نصيب الفرد في التموين لشهر أبريل 2024 في السكر والزيت وقائمة أسعار السلع التموينية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن نصيب الفرد في التموين لشهر أبريل وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية عن حصة الفرد من التموين في السكر والزيت وباقي السلع التموينية الأساسية وغيرها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حصة الفرد المقيد في البطاقة التموينية بالإضافة إلى قائمة أسعار السلع التموينية وفقاً لإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية.
نصيب الفرد في التموين لشهر أبريل
ما هو نصيب الفرد في التموين يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يريد معرفة اجابتها الكثير من المواطنين حاملي البطاقات التموينية، لهذا أجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذا السؤال مشيرة إلى أن المواطن المسجل في بطاقة التموين يحصل على زجاجة من الزيت واحدة وكيلو واحد من السكر.
أسعار السلع داخل منافذ التموين
تمثلت أسعار السلع التموينية داخل منافذ التموين في القائمة التالية وفقاً لما تم الإعلان عنه من وزارة التموين والتجارة الداخلية:
- سعر كيلو السكر الأبيض 12.60 جنيه مصري.
- سعر زجاجة زيت الخليط حجم 800 ملي جرام 30 جنيهًا مصريًا.
- سعر علبة مرقة الدجاج بوزن 1 وحدة هو 6 جنيهات مصرية.
- سعر كيس مكرونة حجم 800 جرام هو 14.00 جنيهًا مصريًا.
- سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام واحد هو 17.5 جنيهًا مصريًا.
- سعر علبة العدس المجروشة وزن نصف كيلو جرام هو 21 جنيهًا مصريًا.
- سعر علبة الفول التي يبلغ وزنها 500 جرام هو 9.00 جنيهات مصريه.
- سعر الكيلو جرام من الدقيق هو 18 جنيهًا مصريًا.
- سعر علبه المسلي الصناعي حجم 800 جرام هو 36 جنيه مصري.
- يبلغ سعر علبة الشاي الناعم التي وزنها 40 جرام هو 5 جنيهات مصريه.
- بلغ سعر علبة الصلصة الوزن 300 جرام هو 8 جنيهات مصرية.