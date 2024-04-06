«ينافس مواصفات الأيفون وسامسونج».. تعرف على مواصفات ومميزات هاتف Honor Magic6 .. فخامه وشياكة!!

سوف نعرض لكم مواصفات هاتف Honor Magic6 وسعره في السوق السعودي، يعتبر هذا الهاتف منافساً لشركة سامسونج، حيث تم إصداره كإصدار جديد في الأسواق، يتميز الهاتف هونر بالعديد من المواصفات والمميزات التي جعلته واحداً من الهواتف المميزة التي نالت إعجاب الكثير من الناس في وقت قصير، نحن نقدم لكم جميع التفاصيل حول هذا الهاتف عبر موقعنا.

نبذة عن هاتف Honor Magic6

مع التقدم التكنولوجي، تظهر العديد من الهواتف الجديدة التي تتنافس فيما بينها على تقديم أفضل جودة وأفضل خدمات، ومن بين هذه الهواتف الذكية الجديدة التي تم إصدارها هو Honor Magic6، والذي يعكس التقدم في عالم التكنولوجيا وكيف تطورت الهواتف بسرعة.

يتميز هاتف Honor Magic6 بمجموعة من المميزات البارزة التي جعلته ينتشر بسرعة في عالم الهواتف، فهو مزود بعدسة كاميرا عالية الجودة وشاشة ممتازة وأداء عالي الجودة بشكل فائق، مما يجعله مناسباً لاحتياجات المستخدم بشكل كبير.

صفات هاتف Honor Magic6

في الهاتف مجموعة واسعة من الميزات التي تميزه عن غيره من الهواتف، مثل:

يوجد في الهاتف ثلاث كاميرات، الأولى بدقة 50 ميجابكسل والثانية بنفس الدقة، والثالثة بدقة 180 ميجابكسل، تتميز كل واحدة من هذه الكاميرات بمميزاتها الخاصة والخدمات التي تقدمها.

يتم وجود تركيز الليزر للكاميرا في الهاتف بدقة 1200.

شاشة الهاتف تمتاز بتحديث بمعدل ١٢٠ هرتز.

المعالج المستخدم في الهاتف هو Snapdragon 8 Gen 3، وهو أحد المعالجات القوية التي توفر أداءً جيدًا للمستخدم، يعتبر هذا المعالج من شركة كوالكوم ويحتوي على ثماني أنوية.

سعة ذاكرة الوصول العشوائية في الهاتف تصل إلى 16 جيجا بايت.

الهاتف متاح بمجموعة متنوعة من الألوان الجذابة التي تناسب مختلف الأذواق، بما في ذلك الأخضر والأسود اللامع.

يحتوي الهاتف على بيطارية بسعة 5600 ملي أمبير وتدعم شحن سريع بقوة 80 واط.

يمتلك الهاتف شريحتين تعمل على الجيل الرابع والجيل الخامس من شبكات الاتصال.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف اندرويد 14.

حجم ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف يصل إلى ٢٥٦ أو ٥١٢ جيجا بايت.

سعر هاتف Honor Magic6 في السعودية

يبلغ سعر هاتف في السعودية حوالي 4900 ريال سعودي.