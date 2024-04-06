وانت بتصرف اعرف حقك”.. أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024 ونصيب الفرد في الزيت والسكر| وزارة التموين توضح

انتشر خلال الأيام القليلة السابقة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي خبر يفيد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار السلع التموينية، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين حاملي البطاقات التموينية يرغبون معرفة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024 ولذلك من خلال هذه السطور القادمة في هذا التقرير سوف نتعرف على قائمة أسعار السلع التموينية وفقاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بالإضافة إلى معرفة نصيب الفرد الواحد في البطاقة التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار السلع التموينية لشهر أبريل لعام 2024 وذلك بعد أن تساءل العديد من المواطنين عن قائمة الأسعار والتي جاءت كما يلي:

سعر الكيلو من السكر الأبيض 12.60 جنيه مصري.

سعر زجاجة زيت الخليط حجم 800 ملي جرام 30 جنيهًا مصريًا.

سعر علبة مرقة الدجاج هو 6 جنيهات مصرية.

سعر كيس مكرونة حجم 800 جرام هو 14.00 جنيهًا مصريًا.

سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام واحد هو 17.5 جنيهًا مصريًا.

سعر علبة العدس المجروشة وزن نصف كيلو جرام هو 21 جنيهًا مصريًا.

سعر علبة الفول وزن نصف كيلو هو 9.00 جنيهات مصريه.

سعر الكيلو جرام من الدقيق هو 18 جنيهًا مصريًا.

يبلغ سعر علبة الشاي الناعم التي وزنها 40 جرام هو 5 جنيهات مصريه.

بلغ سعر علبة الصلصة الوزن 300 جرام هو 8 جنيهات مصرية.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

يرغب الكثير من المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية معرفة نصيب الفرد من السلع التموينية حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد المقيد في البطاقة التموينية من التموين بالنسبة للزيت والسكر، حيث توفر البطاقة مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية بكميات محددة لكل بطاقة، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السلع الغذائية وفقًا لاحتياجاتك، إليك قائمة المواد الغذائية المتاحة مع الحد الأقصى لكميات الشراء لكل بطاقة: