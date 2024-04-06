“إلحقها قبل ما تخلص”.. أبرز وأحدث عروض بيم مصر بمناسبة عيد الفطر 2024 خصومات وتخفيضات كبيرة على المنتجات والأجهزة تصل إلى 40%

عروض بيم مصر الآن من أكثر العروض التي يهتم بها الكثير، و‏يعتبر بيم واحد من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في العديد من البلدان، ويبحث الكثير عن العروض التي يقدمها بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، ‏ويقدم بيم الكثير من الخصومات و العروض الهائلة على جميع المنتجات الغذائية والكهربائية والمنتجات الأخرى الموجودة في جميع فروعه، وفيما يلي ‏ملخص لجميع العروض التي قام بيم بالإعلان عنها لقدوم عيد الفطر المبارك.

خصومات وعروض بيم مصر بمناسبة عيد الفطر

‏يقدم بيم العديد من العروض المختلفة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك لتلبية الاحتياجات، ‏حيث يزداد الإقبال على شراء المستلزمات الضرورية في هذه الأيام، ‏ومن هذه العروض ما يلي:

عروض بيم للمنتجات الغذائية

يقوم بيم بتقديم عروض وتخفيضات هائلة على معظم المنتجات الغذائية، ومن أهم المنتجات التي تشملها هذه العروض:

الصنف شركة الإنتاج الوزن سعر المنتج بامية زيرو مونتانا 400 جرام 25 جنيهًا عبوة ناجتس أطياب 1 كجم 200 جنيهًا بانية أطياب 1 كجم 200 جنيهًا كفتة لحم بقري أطياب 1.5 كجم 280 جنيهًا

أبرز عروض بيم كحك العيد

من الخصومات التي قدمتها بيم علي كحك العيد بمناسبة قدوم عيد الفطر ما يلي:

الصنف الوزن بالكيلوجرام سعر المنتج كحك سادة عجمية 1 230 جنيهًا بيتي فور بالمكسرات” مشكل” 1 310 جنيهًا بسكويت بطعم الفانيليا 1 185 جنيهًا مشكل العيد 2 400 جنيهًا بسكويت سادة 1 200 جنيهًا

عروض بيم للأجهزة الكهربائية

بمناسة قدوم عيد الفطر المبارك تقدم بيم تخفيضات مميزة على معظم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومن ضمن هذه التخفيضات: