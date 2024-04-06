“إلحقها قبل ما تخلص”.. أبرز وأحدث عروض بيم مصر بمناسبة عيد الفطر 2024 خصومات وتخفيضات كبيرة على المنتجات والأجهزة تصل إلى 40%
عروض بيم مصر الآن من أكثر العروض التي يهتم بها الكثير، ويعتبر بيم واحد من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في العديد من البلدان، ويبحث الكثير عن العروض التي يقدمها بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، ويقدم بيم الكثير من الخصومات و العروض الهائلة على جميع المنتجات الغذائية والكهربائية والمنتجات الأخرى الموجودة في جميع فروعه، وفيما يلي ملخص لجميع العروض التي قام بيم بالإعلان عنها لقدوم عيد الفطر المبارك.
خصومات وعروض بيم مصر بمناسبة عيد الفطر
يقدم بيم العديد من العروض المختلفة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك لتلبية الاحتياجات، حيث يزداد الإقبال على شراء المستلزمات الضرورية في هذه الأيام، ومن هذه العروض ما يلي:
عروض بيم للمنتجات الغذائية
يقوم بيم بتقديم عروض وتخفيضات هائلة على معظم المنتجات الغذائية، ومن أهم المنتجات التي تشملها هذه العروض:
|الصنف
|شركة الإنتاج
|الوزن
|سعر المنتج
|بامية زيرو
|مونتانا
|400 جرام
|25 جنيهًا
|عبوة ناجتس
|أطياب
|1 كجم
|200 جنيهًا
|بانية
|أطياب
|1 كجم
|200 جنيهًا
|كفتة لحم بقري
|أطياب
|1.5 كجم
|280 جنيهًا
أبرز عروض بيم كحك العيد
من الخصومات التي قدمتها بيم علي كحك العيد بمناسبة قدوم عيد الفطر ما يلي:
|الصنف
|الوزن بالكيلوجرام
|سعر المنتج
|كحك سادة عجمية
|1
|230 جنيهًا
|بيتي فور بالمكسرات” مشكل”
|1
|310 جنيهًا
|بسكويت بطعم الفانيليا
|1
|185 جنيهًا
|مشكل العيد
|2
|400 جنيهًا
|بسكويت سادة
|1
|200 جنيهًا
عروض بيم للأجهزة الكهربائية
بمناسة قدوم عيد الفطر المبارك تقدم بيم تخفيضات مميزة على معظم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومن ضمن هذه التخفيضات:
- تخفيض على شاشة 43 بوصة إل إي دي بقيمة 32% من سعرها الأصلي.
- تكييف سبلت مخفض بنسبة 40% من سعره الأصلي.
- آيفون 15 بروماكس مخفض بنسبة 23% من سعره الأساسي.
- تخفيض على غسالة اطباق ديجيتال بنسبة 35%.