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“إلحقها قبل ما تخلص”.. أبرز وأحدث عروض بيم مصر بمناسبة عيد الفطر 2024 خصومات وتخفيضات كبيرة على المنتجات والأجهزة تصل إلى 40%

صورة Ahmed samir Ahmed samirمنذ ساعة واحدة
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عروض بيم مصر في عيد الفطر
عروض بيم مصر في عيد الفطر

عروض بيم مصر الآن من أكثر العروض التي يهتم بها الكثير، و‏يعتبر بيم واحد من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في العديد من البلدان، ويبحث الكثير عن العروض التي يقدمها بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، ‏ويقدم بيم الكثير من الخصومات و العروض الهائلة على جميع المنتجات الغذائية والكهربائية والمنتجات الأخرى الموجودة في جميع فروعه، وفيما يلي ‏ملخص لجميع العروض التي قام بيم بالإعلان عنها لقدوم عيد الفطر المبارك.

خصومات وعروض بيم مصر بمناسبة عيد الفطر

‏يقدم بيم العديد من العروض المختلفة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك لتلبية الاحتياجات، ‏حيث يزداد الإقبال على شراء المستلزمات الضرورية في هذه الأيام، ‏ومن هذه العروض ما يلي:

عروض بيم للمنتجات الغذائية

يقوم بيم بتقديم عروض وتخفيضات هائلة على معظم المنتجات الغذائية، ومن أهم المنتجات التي تشملها هذه العروض:

الصنفشركة الإنتاجالوزنسعر المنتج
بامية زيرومونتانا400 جرام25 جنيهًا
عبوة ناجتسأطياب1 كجم200 جنيهًا
بانيةأطياب1 كجم200 جنيهًا
كفتة لحم بقريأطياب1.5 كجم280 جنيهًا

أبرز عروض بيم كحك العيد

من الخصومات التي قدمتها بيم علي كحك العيد بمناسبة قدوم عيد الفطر ما يلي:

الصنفالوزن بالكيلوجرامسعر المنتج
كحك سادة عجمية1230 جنيهًا
بيتي فور بالمكسرات” مشكل”1310 جنيهًا
بسكويت بطعم الفانيليا1 185 جنيهًا
مشكل العيد2 400 جنيهًا
بسكويت سادة1 200 جنيهًا

عروض بيم للأجهزة الكهربائية

بمناسة قدوم عيد الفطر المبارك تقدم بيم تخفيضات مميزة على معظم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومن ضمن هذه التخفيضات:

  • تخفيض على شاشة 43 بوصة إل إي دي بقيمة 32% من سعرها الأصلي.
  • تكييف سبلت مخفض بنسبة 40% من سعره الأصلي.
  • آيفون 15 بروماكس مخفض بنسبة 23% من سعره الأساسي.
  • تخفيض على غسالة اطباق ديجيتال بنسبة 35%.
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صورة Ahmed samir Ahmed samirمنذ ساعة واحدة
0

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