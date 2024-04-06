جرائم العفو الملكي المشمولة وغير المشمولة.. تفاصيل العفو الملكي بالسعودية 1445 !!

العفو الملكي في المملكة العربية السعودية هو إحدى أهم المبادرات التي تصدر عن القيادة السعودية، ويعكس رؤية وسياسة الحكومة في تعزيز العدالة والرحمة في المجتمع، ويتم إصدار العفو الملكي بانتظام في مناسبات محددة مثل الأعياد والمناسبات الوطنية بهدف إتاحة الفرصة لأسر السجناء للفرح والسرور، وفي هذا المقال، سوف نوضح لكم جرائم العفو الملكي التي يشملها وتلك التي لا يشملها.

جرائم العفو الملكي المشمولة

تضم الجرائم التي تخضع لعفو ملكي في المملكة لهذا العام:

تتضمن الجرائم المتعلقة بالمعلومات أنها لا ترتبط بأمن الدولة، سواء كانت في الداخل أو الخارج.

جريمة الاعتداء على الأشخاص أو إلحاق الضرر بهم، سواء كان ذلك عن طريق الضرب أو الجرح.

الجرائم المرتبطة بالسرقة.

قضايا حوادث المرور.

القتل غير العمد.

إذا القضية مرتبطة بعقوق الوالدين.

استخدام السجناء للمخدرات بدون بيعها أو تهريبها.

الجرائم المتعلقة بالشيكات بدون رصيد.

انتهاكات أحكام نظام السوق.

المخلفات المتعلق بالإقامة.

جرائم غير مشمولة بالعفو الملكي

هذه بعض الجرائم التي لا تشملها العفو لهذا العام في المملكة العربية السعودية: