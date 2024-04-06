“شوف راتبك بعد الزيادة”.. سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الأخيرة 100 ألف دينار عراقي وخطوات الاستعلام عبر وزارة المالية

يريد العديد من مواطني دولة العراق المتقاعدين معرفة سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الأخيرة وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين مبلغ 100 الف دينار عراقي خلال الفترة الأخيرة، لهذا أوضحت وزارة المالية رواتب المتقاعدين بعد الزيادة المعلن عنها وهو مجال حديثنا اليوم.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

بعد أن قامت وزارة المالية بدولة العراق تطبيق الزيادة الجديدة المقدرة ب100 الف دينار عراقي أصبح سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 بالعراق على النحو التالي:

سوف يصبح راتب التقاعد للمواطن الذي كان يحصل على مبلغ 400 دينار عراقي 500 دينار.

بعد تطبيق زيادة راتب التقاعد سوف يحصل المواطن المتقاعد على مبلغ 600 دينار عراقي بدلا من 500 دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يمكن أن يقوم المواطنين المتقاعدين بدولة العراق الاستعلام عن رواتبهم إلكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:

يقوم المواطن فتح الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

يختار المواطن بعد ذلك خانة الخدمات الإلكترونية.

يتم النقر على خانة الراتب بعد الزيادة.

يقوم المواطن إدراج كل من البيانات المالية والشخصية في الحقول المخصصة لذلك.

ينقر المواطن على خانة استعلام.

يتم الانتظار بضع دقائق حتى تظهر للمواطن كافة التفاصيل الخاصة براتب التقاعد بعد الزيادة.

شروط التسجيل في هيئة التقاعد

حتى يستطيع مواطني دولة العراق المحالين على المعاش التسجيل في هيئة التقاعد الوطنية فإنه يجب أن تتوافر بهم الشروط التالية: