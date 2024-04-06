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العفو الملكي السعودي1445.. ما هي شروطه وما هي الفئات المشمولة وطريقة الحصول على العفو الملكي بالسعودية!!
العفو الملكي في السعودية هو إحدى أبرز المبادرات التي تصدر عن القيادة السعودية، ويعتبر تجسيداً لرؤية وسياسة الحكومة في تعزيز العدالة والرحمة في المجتمع، ويتم إصدار العفو الملكي بانتظام وبشكل دوري في مناسبات محددة، مثل الأعياد والمناسبات الوطنية، بهدف جلب الفرح والسرور لأسر السجناء.
شروط العفو الملكي السعودي
- ألا يقل عمر السجين عن 18 عام.
- ينبغي أن يكون السجين قد مر بنصف فترة العقوبة المحكوم بها، بغض النظر عن طولها.
- يجب أن تدرج قضية السجناء ضمن القضايا التي يشملها عفو العفو الملكي.
- يتوجب على السجين أن يمتلك تقرير يثبت حسن سلوكه داخل السجن دون وجود أي مشاكل أو سلوك غير لائق.
- يتطلب أيضًا من السجين المشاركة في جلسات إعادة التأهيل والدعم النفسي التي تُقدم لهم.
- يجب أن يظهر السجين سلوكاً جيداً بعد العفو، ويتم مراقبته لضمان ذلك.
- إذا كان للسجين ديون متراكمة، فيجب عليه أن يلتزم بسداد تلك الديون.
- يجب على السجين الامتثال لتعليمات الجهات الرسمية.
ما هي الفئات المستهدفة بالعفو الملكي
يتضمن هذا العفو في المملكة العربية السعودية بعض الفئات المحددة من السلطات السعودية، وتشمل ما يلي:
- الأشخاص ذوو الإعاقة.
- كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين عام.
- النساء اللواتي تجاوزن سن الخمسين عامًا على الأقل.
الحصول على “العفو الملكي في المملكة العربية السعودية”
إذا كنت ترغب في الحصول على العفو الملكي في المملكة، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:
- قوم بالدخول إلى منصة “أبشر”.
- اختر الخيار “أفراد” من الشاشة الرئيسية.
- ادخل جميع بياناتك الشخصية.
- بمجرد تسجيلك في النظام، اذهب إلى خدمة العفو الملكي وانقر عليها.
- سوف تحتاج إلى إدخال البيانات المطلوبة لتقديم طلب العفو، وكذلك تقديم معلوماتك الشخصية وتفاصيل حول الحالة المرتبطة بالعفو.
- بعد إدخالك للمعلومات المطلوبة، انقر على “موافق” لتقديم طلب العفو.
- سوف تظهر لك النتيجة بعد تقديم الطلب.
- إذا تم الموافقة على العفو، سوف تكون قادرًا على الاستفادة من الأحكام الملكية والإفراج عن سجنك إذا كنت مؤهلاً للعفو.