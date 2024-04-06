“تمـوين العيد”.. ما هو نصيب أربع أفراد في التموين لشهر أبريل 2024 وأسعار السلع التموينية وفقاً لوزارة التموين
يستفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين الكثير من الأفراد الذين يريدون معرفة نصيب أربع أفراد في التموين، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية توضيح هذا الأمر وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الأخرى حول السلع التموينية لشهر أبريل 2024.
نصيب أربع أفراد في التموين شهر أبريل
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد نصيب أربع أفراد في التموين موضحة أن حصة الفرد الواحد من التموين زجاجة واحدة من الزيت وعلى هذا فإن نصيب أربع أفراد من التموين من الزيت هو عدد أربع زجاجات، بينما يحصل المواطن المقيد في بطاقة التموين على كيلو واحد من السكر وعلى هذا فإن نصيب أربع أفراد من السكر عدد أربعة كيلو جرامات وبحد أقصى عدد 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الأوراق التي يجب على المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة تموين إحضارها حيث تمثلت هذه الأوراق فيما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من المتقدم وزوجته.
- صور البطاقات الشخصية أو صور شهادة ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.
- قسيمة زواج.
- مستند يدل على أن المتقدم يستحق الحصول على بطاقة تموين وهذا وفقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة.
- إيصال كهرباء.
أسعار السلع التموينية
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين والتي تمثلت فيما يلي:
- سعر كيلو السكر الأبيض 12.60 جنيه مصري.
- سعر زجاجة زيت الخليط حجم 800 ملي جرام 30 جنيهًا مصريًا.
- سعر علبة مرقة الدجاج بوزن 1 وحدة هو 6 جنيهات مصرية.
- سعر كيس مكرونة حجم 800 جرام هو 14.00 جنيهًا مصريًا.
- سعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام واحد هو 17.5 جنيهًا مصريًا.
- سعر علبة العدس المجروشة وزن نصف كيلو جرام هو 21 جنيهًا مصريًا.
- سعر علبة الفول التي يبلغ وزنها 500 جرام هو 9.00 جنيهات مصريه.
- سعر الكيلو جرام من الدقيق هو 18 جنيهًا مصريًا.
- سعر علبه المسلي الصناعي حجم 800 جرام هو 36 جنيه مصري.
- يبلغ سعر علبة الشاي الناعم التي وزنها 40 جرام هو 5 جنيهات مصريه.
- بلغ سعر علبة الصلصة الوزن 300 جرام هو 8 جنيهات مصرية.