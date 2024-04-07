إعلان من الداخلية السعودية عن تخفيض بنسبة 50٪ على سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة… تعرف على التفاصيل!!

أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيض قيمة سداد المخالفات المرورية بنسبة 50% للمخالفين الذين تم تسجيل مخالفاتهم قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات و (سدايا).

تم تخفيض دفع غرامات المخالفات المرورية المتراكمة

أوضحت الوزارة أن الحصول على تخفيض بنسبة 50% من قيمة الغرامات يتطلب من المخالف دفع جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر من تاريخ بدء العرض، سواء كان ذلك بدفع الغرامات كلها دفعة واحدة أو بدفع كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب أي مخالفات تؤثر على السلامة العامة، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ارتكاب المخالفات أثناء الفترة التي يتم فيها تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة، سوف يتم تطبيق المادة 75 من نظام المرور التي توفر تخفيض بنسبة 25% لكل مخالفة، مع إجراءات الحجز والتنفيذ إذا لم يتم دفع الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد.

الالتزام بقواعد السير

وطلبت وزارة الداخلية من جميع مستخدمي الطريق الامتثال لقوانين المرور لضمان السلامة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات، تم الإعلان عن تخفيض نسبة المخالفات المرورية بمقدار 50%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة بتخفيف العبء المتراكم من مخالفات المرور على أصحاب السيارات، مما يساهم في عدم تكرار تلك المخالفات، تهدف نسبة التخفيض بنسبة 50% من المخالفات المرورية المتراكمة إلى تشجيع المجتمع على الالتزام بقوانين المرور لحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق في المملكة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.