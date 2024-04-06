750 جنية هتاخدهم في انتظارك.. صرف منحة عيد الفطر 2024 جميع العاملين.. لو أنت من ضمن الناس دي مش هتاخد المنحة

منحة عيد الفطر 2024؛ باقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2024، يتطلع العاملون في القطاعين العام والخاص إلى الاستمتاع بفترة الراحة؛ يعتبر صرف منحة عيد الفطر محل انتظار وترقب، إذ يمثل هذا الوقت فرصة للاسترخاء والاستجمام بعيدًا عن ضغوطات العمل وروتينه؛ وبما أن عيد الفطر يتزامن مع عطلة طويلة إلى حد ما، يتجه العديد من الموظفين في القطاع العام نحو البحث عن مواعيد بدء العطلة لتنظيم أنشطتهم بشكل مسبق؛ تُمنح هذه الإجازة بموجب قانون العمل رقم 12 لعام 2003 دون خصم من الراتب لجميع العاملين.

صرف 750 جنية منحة عيد الفطر 2024

أعلن مصدر داخل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل رسمي عدم صحة صرف منحة عيد الفطر لعام 2024 لمستفيدي المعاشات؛ أوضح المصدر أن المعاشات يتم زيادتها وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، ولكن في حالة وجود توجيه رئاسي بزيادة استثنائية، يتم مراجعة الأمر من قبل البرلمان للموافقة عليه وإصدار قانون ينظم هذه الزيادة؛ وأكد المصدر بشدة أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لن تقوم بصرف منحة عيد الفطر المبارك لعام 2024.

جهات صرف منحة عيد الفطر المعظم

اتخذت الكثير من الجهات قرارًا بصرف منحة عيد الفطر 2024 لموظفيها، وتشمل هذه الجهات وزارات متنوعة مثل الشباب والرياضة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف، وشركات الأدوية بالقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات البترول، والمصرية للاتصالات، والقابضة لمياه الشرب، بالإضافة إلى دواوين الوزارات الأخرى؛ تقوم هذه الجهات بصرف منحة للموظفين بها في الاحتفالات الدينية، بما في ذلك منحة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف، وأيضًا في شهر رمضان؛ يتم تحديد قيمة هذه المنحة بناءً على الموارد المالية المتاحة لكل جهة ووفقًا للسياسات الداخلية، حيث تصرف بعض الجهات مبالغ مالية متنوعة تتراوح بين 500 و750 جنيه كهدية لعيد الفطر، في حين تقدم جهات أخرى مرتب شهري كهدية لموظفيها.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يُحدد بداية العطلة الرسمية من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى الأحد الموافق 14 أبريل 2024، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ تشمل هذه العطلة المسددة الأجر جميع الموظفين في الهيئات الحكومية والوزارات والمؤسسات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع العام؛ ومن المتوقع أن تعلن دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر شوال في يوم الاثنين الموافق 29 رمضان 1445 هـ، الموافق 8 أبريل 2024م، وإذا تم رؤية الهلال في ذلك اليوم، سيكون اليوم الأول لعيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024م؛ أما في حال عدم رؤية الهلال في ذلك اليوم، فسيستمر شهر رمضان لثلاثين يومًا كاملة، وسيكون اليوم الأول لعيد الفطر المبارك يوم الأربعاء العاشر من أبريل 2024م.

موعد عيد الفطر فلكيا 2024

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحديد يوم عيد الفطر المبارك لعام 2024؛ وأشار المعهد إلى أنه وفقًا للحسابات الفلكية، فإن اليوم الأول لعيد الفطر سيكون في 10 أبريل 2024، وهو يوم بداية شهر شوال 1445؛ وأوضح المعهد أن شهر رمضان سيكون مكونًا من 30 يومًا، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.