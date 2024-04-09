“طعمه زي المحلات”… طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل بالكيلو

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدي العديد من ربات البيوت اهتمامًا بمعرفة طريقة عمل الكحك الناعم بالمنزل لتحضيره في الأجواء المنزلية بدلًا من شرائه جاهزًا، يعد تجهيز الكحك في المنزل جزءًا من العادات والتقاليد المهمة التي تميز احتفالات عيد الفطر، وهي تقليد يعود إلى العصور المصرية القديمة حيث كان يعتقد أن تحضير الكحك يجلب الحظ الجيد والبركات.

طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل بالكيلو

لإعداد كحك العيد بطريقة سهلة ومبسطة، يمكن اتباع وصفة الشيف نادية السيد التي تتضمن استخدام مكونات متوفرة، وتشمل طريقة عمل الكحك الناعم لكل كيلو من المقادير التالية:

كيلو من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

كوبين ونصف الكوب من السمن، سواء كان نباتيًا أو بلديًا.

ملعقة كبيرة من الرائحة المميزة للكحك.

ملعقتين ونصف الملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة تحضير الكحك الناعم