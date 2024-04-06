حملها وسلي نفسك وانت صايم.. Grand Theft Auto بالتحديث الأخير 2024 حملها الآن واكتشف مميزاتها المجانية!!

لا داعي للانتظار، قم بتحميل لعبة جراند ثفت اوتو فايس سيتي الجديدة على هاتفك الآن من خلال التحديث الأخير لعام 2024 واستمتع بالمميزات المجانية التي تقدمها، فهي الجزء الأحدث من سلسلة الألعاب الشهيرة GTA، سوف نقدم لكم معلومات حول كيفية تحميل وتثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice City على الهاتف من خلال موقعنا.

لعبة Grand Theft Auto: Vice City

تدور قصة لعبة Grand Theft Auto: Vice City في مدينة Vice City، حيث يقوم اللاعب بتجسيد شخصية “تومي” البالغ من العمر 35 عامًا والذي يتم إرساله من قبل رئيس المافيا “سوني” لتنفيذ صفقة مخدرات، ومع انهيار هذه الصفقة فجأة، يطلب من “تومي” من قبل “سوني” إعادة الأموال والبضائع، مما يحدث بداية للمغامرات في اللعبة.

تضم اللعبة 63 مهمة رئيسية و101 نوع من السيارات، وتحتوي أيضًا على العديد من الشخصيات والأسلحة والملابس، ويمكنك التجول في المدينة بحرية والاستمتاع بعالم الجريمة والأحداث المثيرة.

تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice City

توجد اللعبة بشكل مدفوع على متجر جوجل بلاي، ولكن يمكن تحميلها مجانًا عن طريق تثبيت ملف APK الخاص باللعبة، إليك الخطوات التفصيلية لتنزيل اللعبة على هاتفك:

يجب التأكد اتصال الهاتف بالإنترنت.

التفتيش عن ملف الإعداد apk للعبة Grand Theft Auto: Vice City.

تم تثبيت ملف APK للعبة ويمكن العثور عليه في مجلد التنزيلات على الهاتف.

القيام بالضغط على أيقونة المثبت.

تظهر صفحة تعرض بعض الأذونات الضرورية للتثبيت مثل إذن الوصول إلى ملفات الهاتف الخاصة بتثبيت ملفات اللعبة.

الضغط على “قبول” بعد التأكد من وجود مساحة تخزين على الهاتف.

بمجرد الحصول على الموافقة على التثبيت، يجب الانتظار حتى يتم إعداد الملفات.

ثم سوف تظهر قائمة منبثقة لتثبيت اللعبة نفسها، حيث يجب النقر على “تثبيت” والانتظار حتى يتم تحميل اللعبة.

تتم فتح اللعبة والتأكد من أنها تم تحميلها بشكل كامل دون وجود مشاكل.

بمجرد تحميل اللعبة، يمكن حذف البرنامج المثبّت من ملفات الهاتف.

ميزات لعبة Grand Theft Auto: Vice City