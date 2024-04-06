ريلمي تغزو الأسواق.. مواصفات هاتف ريلمي C55 وسعره في مصر والسعودية 

من أحدث وأفضل إصدارات شركة ريلمي للهواتف الذكية هاتف Realme C55 الذي تتوافر فيه العديد من الإمكانيات العالية التي تجعله خيار مثالي للكثيرين ممن يبحثون عن هاتف ذو مواصفات قياسية قادر على العمل لفترات طويلة بكفاءة كبيرة وفي نفس الوقت سعره غير مرتفع كالأنواع الأخرى من الهواتف بنفس الفئة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال مواصفات هاتف ريلمي C55 وأبرز مميزاته وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف ريلمي C55 وسعره في مصر والسعودية

هاتف ريلمي C55 يتمتع بمواصفات رائعة تجمع بين جمال التصميم وقوة الأداء لذا نجح في جذب عملاء كثر من كافة أنحاء العالم، وسنستعرض لكم فيما يلي مواصفات الهاتف التي تجعله من أكثر الهواتف الذكية تميزا :

وزن الهاتف خفيف يبلغ فقط 189.5 جرام وسمكه 7.89 مللي متر، ومصمم بشكل جذاب وأنيق.

الهاتف يعمل على نظام تشغيل Android 13، ويدعم شبكات 4G.

مقاس الشاشة 6.72 بوصة تدعم معدل تحديث 180 هرتز، وتتميز بشدة الوضوح والدقة العالية التي تقدر ب 1280×2400 بكسل.

المعالج ثماني النواة مما يجعله يشغل أقوى التطبيقات والألعاب بسرعة وكفاءة تامة.

يحتوي على ثلاث كاميرات، الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل وإمكانية تصوير الفيديوهات بدقة تبلغ 1080 ميجا بكسل.

البطارية قوية وتعيش لفترة طويلة ويمكنها العمل المتواصل لساعات دون شحن بسبب سعتها التي تبلغ 5000 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بأعلى نسبة في أقل وقت.

مساحة تخزين الهاتف 256 جيجا بايت، و 8 جيجا رام.

سعر هاتف ريلمي C55

هاتف ريلمي متوافر بالأسواق بعدة ألوان جذابة ومميزة مثل الاسود والابيض والبني والذهبي، ويبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 520.87 ريال سعودي، أما في مصر فسعره حوالي 10 آلاف جنيه، وفي الإمارات العربية المتحدة يبلغ سعره 520 درهم.