خطوات تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%

أصدرت وزارة الداخلية بالشراكة مع إدارة المرور بيانًا فيما يخص تخفيض سداد المخالفات المرورية، وذلك استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، تقضي هذه الخطوة بخفض تكلفة المخالفات المرورية المستحقة على مالكي وقائدي المركبات بنسبة 50%، وذلك قبل الأوقات المحددة سلفًا لسدادها.

تخفيض سداد المخالفات المرورية

ضمن خطوات تفعيل قرارات خادم الحرمين الشريفين، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق مبادرة لتخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%، شاملة جميع الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من 9 شوال 1445 هـ الموافق 18 أبريل 2024، مع الشرط أن يتم السداد إما كاملاً في مرة واحدة أو لكل مخالفة على حدة، مع الالتزام بعدم ارتكاب مخالفات تضر بسلامة العامة، وقد وفرت الوزارة منصتين لتسهيل عملية سداد المخالفات المتأخرة كالآتي:

زيارة منصة إيفاء الإلكترونية.

من القائمة الرئيسية، اختيار خيار استعلام عن المخالفات.

تحديد خيار “الأفراد”.

يجب إدخال إما رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين، بالإضافة إلى إمكانية إدخال رقم المخالفة أو تاريخ الميلاد.

الضغط على زر “استعلام” لعرض الغرامات المستحقة.

بعد الاطلاع على المبالغ المتأخرة، يتم الانتقال لعملية السداد.

الضغط على خيار “ادفع الآن”.

تسجيل الدخول على منصة إيفاء باستخدام بيانات المستفيد.

اختيار خيار “مخالفات غير مسددة” والاطلاع على تفاصيل المخالفة.

يُنصح باختيار خيار مبادرة التخفيضات المرورية الجديدة لمعرفة المبلغ بعد التخفيض.

وأخيراً، الضغط على “الدفع الآن” لإكمال العملية.

طرق دفع المخالفات المرورية المتراكمة على سداد

أوضحت وزارة الداخلية إمكانية تسديد المخالفات المرورية المتأخرة في الأوقات المقررة للاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية الذي يصل إلى 50%، يتم الدفع من خلال منصة سداد المخصصة لهذا الغرض، والتي تتضمن الخطوات التالية: