“احجز بطاقتك هُنـــــــا“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق nid-moi.gov.iq والحالات التي لا تستطيع الحجز

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

أتاحت وزارة الداخلية العراقية إمكانية حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الانترنت وذلك لتيسير الاجراءات على المواطنين والتي كانت تستغرق الكثير من الوقت بسبب الازدحام وتكدس المواطنين داخل مكاتب الاحوال المدنية والضغط الكبير الذي يتعرض له الموظفين لإنجاز مهمتهم في الوقت المتاح، وسنستعرض فيما يلي للراغبين في حجز البطاقة الوطنية الموحدة الكترونيا الطريقة والخطوات بالتفصيل :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية من خلال الضغط على هذا الرابط.

سيطلب من المستخدم إدخال بياناته كاملة وهي الاسم رباعي ومحل وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي ورقم الهاتف.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام المدونة بعد قراءتها جيدا.

سيتم تحديد موعد يتوجه فيه مقدم الطلب الى مكتب الاحوال المدنية لتقديم الوثائق المطلوبة والحصول على البطاقة.

الحالات الغير مسموح لها بحجز البطاقة الوطنية الموحدة

يوجد بعض الحالات التي لا يسمح لها بحجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الانترنت ولكن لابد من توجه صاحب الطلب شخصيا الى مكتب الأحوال المدنية لتقديم الطلب، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الحالات :