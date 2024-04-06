قدم ساعتك 60 دقيقة.. الحكومة تعلن موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2024 في جميع المحافظات المصرية

مع اقتراب بداية فصل الصيف يتساءل البعض عن موعد العمل بالتوقيت الصيفي، حيث شهدت البلاد الأيام القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً في 20 مارس 2024 على أن يبدأ فصل الصيف في 20 يونيو 2024، فهل سيتم تغيير الساعة في هذا الموعد أما سيكون قبل ذلك، هذا هو ما سنوضح لكم في هذا المقال.

موعد العمل بالتوقيت الصيفي

يذكر أن في وقت سابق أعلنت الحكومة المصرية، عن موعد العمل بالتوقيت الصيفي والذي سيكون خلال شهر أبريل 2024، وأضافت أنه لا توجد نية لتغيير الموعد أو تقديمه وأشارت في كلامها أيضًا، أن تغيير الوقت سيكون تحديدًا في 29/4/2024 أى يوم الاثنين الأخير من شهر أبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة فبدلاً من أن تكون الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ستصبح الساعة الواحدة صباحاً.

بداية العمل بالتوقيت الشتوي

وجدير بالذكر أن بداية العمل بالتوقيت الشتوي، كان في: