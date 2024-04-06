“محدش هيعرف يعملك بلوك واتساب الذهبي ضد الحظر” تنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold تحديث ابريل
قم بتنزيل واتساب الذهبي التحديث الجديد لتتمكن من الحصول على عدد كبير من الميزات والوظائف الإضافية واتساب الذهبي هو أحد أفضل إصدارات واتس اب المعدلة حاليًا، والذي يمكن تنزيله واستخدامه لإرسال الرسائل النصية كما تتضمن نسخة واتساب الذهبي القديم الاصلي ابو عرب apk العديد من الميزات إلى ذلك ستوفر الفقرات التالية قائمة مفصلة ببعض الإضافات التي تم إجراؤها لذلك، تأكد من الطريقة الصحيحة لتنزيل واتساب الذهبي.
تحميل واتساب الذهبي 2024 برابط مباشر ضد الحظر
يمكنك العثور على كافة المعلومات الخاصة بالتطبيق الذي تريده على موقعنا الرسمي للواتس الذهبي. يتضمن ذلك شرحًا للميزات بالإضافة إلى روابط لتنزيل أحدث إصدار من التطبيق.
احصل على أحدث نسخة من واتساب الذهبي بالضغط على زر التحميل الموجود.
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كيفية تحميل واتساب الذهبي الاصلي وتحديثه دون فقدان أي من محادثاتي السابقة؟
تنزيل واتس اب الذهبي ابو عرب، قم باتباع الخطوات التالية لاكتشاف كيفية القيام بذلك:
- أولا لا يجب عليك حذف الإصدار السابق من التطبيق القديم.
- احصل على أحدث إصدار من تطبيق واتساب الذهبي عن طريق تنزيله هنا.
- قم بتشغيل مدير الملفات والتوجه الى التنزيل، ثم تابع تثبيت التحديث.
- بعد الانتهاء من تثبيت واتس اب الجديد على جهازك، قم بتشغيل التطبيق، وستكون جميع محادثاتك السابقة متاحة لك للاطلاع عليها.
واتس اب الذهبي ابو عرب APK اخر اصدار 2024 ضد الحظر
بحلول نهاية هذا القسم الخاص بتنزيل واتساب الذهبي، كنا قد تعلمنا المزيد عن البرنامج، وشرحنا كل شيء عنه، وقمنا بدورنا في الرد على جميع استفسارات القراء.
ثبت أيضًا أن كل خلل في الإصدارات السابقة قد تم إصلاحه وإزالته بالكامل، إلى جانب إضافة مزايا لكل مشكلة كانت موجودة كانت موجودة في وقت سابق.
جدول تفاصيل تطبيق واتساب الذهبي
|اسم التطبيق
|واتساب الذهبي
|رقم النسخة
|V11.30
|الحجم
|72 MB
|إصدار الأندرويد
|android 4
|المطور
|أبو عرب
|التحديث الأخير
|منذ يوم