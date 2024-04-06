“ثبتيها وشغلي لولو لاولادك”تردد قناة وناسة للاطفال Wanasah TV الجديد على النايل سات والعرب سات

القنوات التلفزيونية هي واحدة من وسائل الترفيه الأساسية التي نستمتع بها، وتلعب قنوات الأطفال دورًا هامًا في تعليمهم وتسليتهم، اليوم سنتناول تردد قناة وناسة للأطفال والمعلومات الأساسية اللازمة لمتابعتها بسهولة، استعد لاستقبال موجة من المتعة والتعلم برفقة هذه القناة المميزة.

تردد قناة وناسة للاطفال Wanasah TV

بدأت قناة وناسة للأطفال عرض برامجها المميزة على التلفاز لأول مرة منذ 2018 وحققت نجاحًا كبيرًا بمشاهدات تصل إلى الملايين، لذلك تعتبر قناة وناسة وجهة ترفيهية تربوية مميزة للصغار، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الكرتونية بشكل يجمع بين التسلية والتعليم، ما يعكس شعبيتها وقبولها واسع النطاق بين الجمهور الصغير.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تردد القناة: 11470/11559.

11470/11559. القمر الصناعي: النايل سات.

النايل سات. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3/4. الجودة: اس دي، والقناة مجانية بالكامل.

تردد قناة وناسة على العرب سات

تردد القناة: 11270.

11270. القمر الصناعي: عربسات.

عربسات. معدل الترميز: 11470.

11470. مستوى الجودة: عالية الدقة (HD).

خطوات ضبط تردد قناة وناسة للأطفال 2024

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة وناسة للأطفال، اتبع التالي:

قم بالتحكم بجهاز الريموت الخاص بك. ادخل إلى إعدادات القناة على شاشة التلفاز. أدخل التردد الخاص بالقناة المذكور أعلاه. قم بتحديد القمر الصناعي المناسب. اضغط على زر “بحث”. اختر القمر الصناعي النايل سات لضبط قناة وناسة للأطفال. للبحث، يمكنك التوجه إلى قسم “البحث التلقائي” أو “البحث اليدوي”.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك ضبط تردد قناة وناسة للأطفال بكل سهولة.