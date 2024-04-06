“مدورش كتير وخليك فى المضمون” شفرات جاتا 2024 اكواد جاتا ساندرياس GTA San Andreas ورابط التحميل

لعبة جاتا سان اندرس GTA San Andreas من أفضل الألعاب المشهورة علي الإطلاق التي يحبها الصغار والكبار، ولعبة جاتا سان اندرس هي تحديث جديد لسلسلة العاب جاتا القديمة و خاصة بعد النجاح المستمر التي ما زالت تحققه هذه الألعاب حتى وقتنا الحالي وتدور أحداث اللعبة بنفس الطريقة التي دارت بها الأجزاء القديمة لها وكما يوجد هناك تحديثات في اللعبة يوجد أيضاً تحديثات في محتواها وطريقة لعبها حيث تم إضافة العديد من الإمكانيات وأشهرها وجود دراجة تستطيع ركوبها منذ بداية اللعبة والدخول في سباقات بها.

شفرات جاتا 2024

لعبة جاتا فايس City هي واحدة من الألعاب المغامرة الشهيرة حيث يشارك اللاعب في حروب تشبه الواقع بشكل كامل من حيث الأماكن والأسلحة والعناصر الأخرى في هذه اللعبة يشارك اللاعب في معارك مع منافسين ويكوّن صداقات وهنالك شفرات مجانية يمكن استخدامها لتسهيل اللعب تتضمن شفرات اللعبة النقاط التالية.

شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas

من أشهر الشفرات التي تقدم خدمات مميزة للاعبين في لعبة جاتا ما يلي:

شفرة BAGUVIX والتي تتيح صحة لا تنتهي.

شفرة LXGIWYL، تتيح حزمة أسلحة متطورة.

HESOYAM تتيح إصلاح السيارة والدروع.

FULLCLIP والتي تتيح حزمة ذخيرة لا تنتهي.

KANGAROO قفزة خارقة.

ROCKETMAN النفاثة المندفعة.

ANOSEONGLASS وضع الأدرينالين.

BTCDBCB الجسم البدين.

BUFFMEUP الجسم العضلي.

PROFESSIONALKILLER مستوى قاتل محترف لجميع المستويات.

SPEEDITUP الحركة السريعة.

SLOWITDOWN الحركة البطيئة

GOODBYECRUELWORLD الانتحار

NINJATOWN نمط النينجا

CPKTNWT تفجير جميع السيارات

WHEELSONLYPLEASE سيارة غير مرئية

IOWDLAC سيارات سوداء

FLYINGFISH تتيح تحليق القوارب.

JCNRUAD سيارات تنفجر بسهولة.

AFSNMSMW طيران السفن.

لعبة جاتا فايس ستي

تزيد الشفرات في اللعبة من التحديات والإثارة التي يواجهها اللاعب داخل اللعبة، مع وجود مهام يجب على اللاعب إكمالها للفوز باللعبة، ويجب ملاحظة أنه لا يمكن للاعب الفوز بدون استخدام الشفرات.

أهم شفرات لعبة جاتا فايس سيتي

تزويد كل السيارات بالنيترو COXEFGU.

طيران السيارات عند تعرضها للاصطدام BSXSGGC.

الدوام منتصف الليل XJVSNAJ.

جعل لون السماء برتقالي OFVIAC.

عاصفة رعدية MGHXYRM.

عاصفة رملية CWJXUOC.

قفزة كبيرة LFGMHAL.

صحة مكتملة BAGUVIX.

عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق CVWKXAM.

مظلة للباراشوت AIYPWZQP.

مظلة صاروخية YECGAA.

عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًا AEZAKMI.

ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجوم LJSPQK.

اللكمات القوية IAVENJQ.

عدم تعرض اللعب للجوع مطلقًا AEDUWNV.

حالات الغضب بشوارع اللعبة IOJUFZN.

حالة الأدرينالين MUNASEF.

عدم نفاذ الذخيرة مطلقًا WANRLTW.

الإصابة للأهداف بشكل حر أثناء قيادة السيارة OUIQDMW.

تقليل سيارات الشارع THGLOJ.

انتشار سيارات الريف بالشارع FVTMNBZ.

حمل المسدس 9م للكل SJMAHPE.

السيارات والملابس الريفية BMTPWHR.

حمل القاذفات الصاروخية للكل ZSOXFSQ.

الاحترام الكامل OGXSDAG.

تزويد التإكسي بالنيترو لتسريعه VKYPQCF.

طائرة الأباتشي الهليكوبتر OHDUDE.

سيارات عملاقة لنقل الوقود AMOMHRER.

الجرافة أو البلدوزر EEGCYXT.

طائرة اللعب الجوي UPKQSRK.

سيارة بالعجل الضخم AGBDLCID.

شفرة أخرى لعدم ملاحقة الشرطة لك IFIRSTDOZ.

الصحة الكاملة الا في حالات الانفجار أو السقوط من مكان عال CAINEMVHZC.

انفجار جميع سيارات الشارع ALLCARGOBOOM.

السيارات السوداء PAINTITBLACK.

سير السيارة على الماء RLMJHSC.

حمل الرشاش الالي DEATHGUN.

شفرة أخرى للصحة المكتملة GIVEMESOMELiFE.

تواجد العصابات حولك GROVELIFE.

الموتوسيكل السباق GOONOUJ.

سد الجوع لشخصية لاعب اللعبة IMTOFULL.

تواجد الشرطة بجميع الاماكن BUSTEDLIFE.

انتشار رجال المطافئ في كل مكان BURNINGDESIRE.

حمل المسدسات للجميع AGENTCITY.

تحميل لعبة جاتا سان اندرس 2024 Gta San Andreas Mod Apk

عندما تقرر تحميل لعبة جاتا سان اندرس Gta San Andreas 2024 Mod Apk تستعد لتجربة مشوقة ومثيرة في عالم الجريمة والمغامرة، تقدم هذه النسخة المعدلة تحسينات مذهلة في الجرافيك والجيم بلاي، مما يضيف بعدًا جديدًا وممتعًا لتجربة اللاعب بادئ ذي بدء، قم بتحميل الملف وتثبيته بسهولة على هاتفك الذكي، ثم استمتع بالوصول إلى عوالم مفتوحة ومهام إثارة تنتظرك لاكتشافها واستكشافها، اجعل كل لحظة تلعب فيها تجربة لا تُنسى ولا تُضاهى.

خطوات تحميل لعبة جاتا سان اندرس 2024 Gta San Andreas Mod Apk للأندرويد

لكي تحمل لعبة جاتا سان اندرس 2024 Gta San Andreas Mod Apk للأندرويد بسهولة، اتبع الخطوات التالية: