فيفو تعلن ثورة في عالم الهواتف: موبايل بشحن خارق وإمكانات جبارة ينافس الهواتف الرائدة بسعر مُذهل!

أصبح لشركة فيفو الصينية شعبية كبيرة بين الكثير من المستخدمين للهواتف الذكية المحمولة، وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها المناسبة للجميع، ومؤخراً أصدرت هاتف جديد ذات إمكانيات هائلة، وسعر مناسب جداً مما جعل الكثير يتساءل عنه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع شركة فيفو تطلق موبايل جديد ينافس الهواتف الرائدة.

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite

وسوف نوضح لكم الآن أهم مواصفات هاتف Vivo V30 Lite، من إصدار شركة فيفو الصينية.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Vivo V30 Lite، عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦،٦ بوصة نوع المعالج Snapdragon 685 معدل التحديث ١٢٠ هرتز معدل سطوع الشاشة ١٢٠٠ شمعة عدد الأنوية ثماني النواة عدد الرامات ٨،١٢،١٦ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦، ٥١٢ جيجا بايت عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٨ ميجا بيكسل سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٨٠ وات

مميزات هاتف Vivo V30 Lite

يحتوي هاتف Vivo V30 Lite على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية بدقة وجودة عالية لا مثيل لها.

كما أنه يحتوي على سعة تخزين داخلية كبيرة جداً يمكنك من خلالها تحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى والفيديوهات.

وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً ألوان عصرية وحديثة وشكل شيك وعصري يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.

وأيضا يدعم سماعات استريو عالية الجودة والدقة.

وكذلك أيضاً يدعم بطارية قوية وسرعة شحن لا مثيل لها.

سعر هاتف Vivo V30 Lite

بعد معرفة مواصفات ومميزات ذلك الهاتف بدأ الكثير يتساءل أيضاً عن أسعاره وهي كما يلي: