تكنولوجيا

فيفو تعلن ثورة في عالم الهواتف: موبايل بشحن خارق وإمكانات جبارة ينافس الهواتف الرائدة بسعر مُذهل!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 23 دقيقة
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هاتف Vivo V30 Lite
هاتف Vivo V30 Lite

أصبح لشركة فيفو الصينية شعبية كبيرة بين الكثير من المستخدمين للهواتف الذكية المحمولة، وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها المناسبة للجميع، ومؤخراً أصدرت هاتف جديد ذات إمكانيات هائلة، وسعر مناسب جداً مما جعل الكثير يتساءل عنه، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع شركة فيفو تطلق موبايل جديد ينافس الهواتف الرائدة.

مواصفات هاتف Vivo V30 Lite

  • وسوف نوضح لكم الآن أهم مواصفات هاتف Vivo V30 Lite، من إصدار شركة فيفو الصينية.
نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفVivo V30 Lite،
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة٦،٦ بوصة
نوع المعالجSnapdragon 685
معدل التحديث١٢٠ هرتز
معدل سطوع الشاشة١٢٠٠ شمعة
عدد الأنويةثماني النواة
عدد الرامات٨،١٢،١٦ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦، ٥١٢ جيجا بايت
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٨ ميجا بيكسل
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٨٠ وات
هاتف Vivo V30 Lite

مميزات هاتف Vivo V30 Lite

يحتوي هاتف Vivo V30 Lite على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

  • حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٦ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية بدقة وجودة عالية لا مثيل لها.
  • كما أنه يحتوي على سعة تخزين داخلية كبيرة جداً يمكنك من خلالها تحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى والفيديوهات.
  • وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً ألوان عصرية وحديثة وشكل شيك وعصري يناسب جميع الأذواق والاعمار والفئات.
  • وأيضا يدعم سماعات استريو عالية الجودة والدقة.
  • وكذلك أيضاً يدعم بطارية قوية وسرعة شحن لا مثيل لها.

سعر هاتف Vivo V30 Lite

بعد معرفة مواصفات ومميزات ذلك الهاتف بدأ الكثير يتساءل أيضاً عن أسعاره وهي كما يلي:

  • حيث من المقرر أن يباع ذلك الهاتف بسعر ٣٠٠ دولار أمريكي أي ما يعادل ١٤،٢٠٠ جنيه مصري.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 23 دقيقة
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