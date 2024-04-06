تكنولوجيا
تطبيق EllevenLabs AI 2024: أداة ذكية لترجمة النصوص بسرعة وكفاءة!
يعتمد تطبيق EllevenLabs AI 2024 بشكل أساسي على تقنية الذكاء الاصطناعي وهو من التطبيقات الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي مع تحليل البيانات وتحويل كل أنواع المحتوى النصي إلى محتوى صوتي، مما جعله التطبيق الأمثل لدى الكثير من المبرمجين المبتدئين والمحترفين.
مميزات تطبيق EllevenLabs AI 2024
أهم مميزات تطبيق EllevenLabs AI 2024 كالتالي:
- القدرة على إنجاز العديد من المهام مع وجودة فائقة في عملية تحليل البيانات ومعالجة كل المعلومات، مع تحويل كل أنواع الملفات النصية إلى صوتية.
- متوفر كذلك خدمات الترجمة الفورية للعديد من اللغات مثل اللغة الانجليزية والفرنسية، مع تحليل الصور واستخدام تقنية التعرف عليها مع توضيح الكثير من التفاصيل وهو ما يساعدك في العثور على الصور بسهولة.
- يمكنكم استخدام التطبيق كذلك في العمل والدراسة والحصول على معلومات دقيقة مع توفير الكثير من طرق التفاعل وكل تلك الأدوات المتوفرة فيه مجانية من دون رسوم أو أي تكاليف إضافية.
- كما أن واجهة التطبيق منسقة وجذابة بالإضافة إلى إمكانية تحويل النصوص البرمجية إلى مجموعة من الخطابات الصوتية وذلك بالعديد من اللغات.
خطوات استخدام تطبيق EllevenLabs AI 2024 لتحويل النص إلى صوت
بالنسبة إلى خطوات استخدام تطبيق EllevenLabs AI 2024 فهي كالتالي:
- عليك أن تقوم بفتح التطبيق من على هاتفك ثم بعدها قم بإنشاء حساب جديد، ثم قم بتسجيل كل البيانات المطلوبة من البريد الإلكتروني وكذلك كلمة المرور.
- ثم يمكنك بعدها إدخال النص المطلوب ثم تحويله إلى صوت أو يمكن كتابته مباشراً، ثم اختر اللغة المطلوبة لتحويل النص لها.
- حدد نوع الصوت سواء كان الصوت الذكوري أو الصوت الأنثوي، مع إضافة أي من التعديلات الضرورية عبر الإعدادات من سرعة القراءة أو تحديد نبرة الصوت.
- بعد ذلك يتم الضغط على التحويل من النص إلى صوت، وبعدها يمكن سماع الصوت ثم بعد ذلك يمكنك تحميل الملف وحفظه على هاتفك في حالة عدم التعديل عليه.