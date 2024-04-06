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بالإصدار الأخير.. خطوات تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024 وأهم مميزات التطبيق
تحميل تحديث واتس اب جي بي، باستخدام تطبيق واتساب جي بي، يمكننا استكشاف واحدة من أبرز النسخ التطورية التي أُطلقت لتطبيق واتساب الأصلي، هذا التطبيق الفرعي يبرز بفضل تطويره المستمر الذي أدى إلى تحسينات ملحوظة في مجال المراسلات، يتيح لنا استخدام واتساب جي بي فرصة فريدة لفهم تفاصيل أكثر عن هذا التطبيق المميز من خلال الاطلاع على المعلومات المتاحة حوله.
خطوات تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024
تحميل تحديث واتس اب جي بي 2024، تعتبر تجربة واتساب جي بي (GBWhatsApp) الخيار الأمثل لأولئك الذين يسعون لاستكشاف باقة جديدة من المميزات والخصائص الرائعة، إليك كيفية تحميل التطبيق على هاتفك:
- ابدأ بالدخول مباشرة إلى متجر التطبيقات على هاتفك الذكي، سواء كان نظام التشغيل أندرويد أو iOS (آيفون).
- استخدم خانة البحث المتاحة وادخل اسم التطبيق “واتساب جي بي” (GBWhatsApp).
- انتظر حتى تظهر النتائج لك.
- اختر التطبيق المناسب عندما يظهر لك في النتائج.
- اضغط على زر “تنزيل” المتاح بجانب أيقونة التطبيق.
- انتظر حتى يتم تنزيل التطبيق بالكامل
- بعد اكتمال التنزيل، اضغط على زر “تثبيت”.
- بعد ذلك، يمكنك فتح التطبيق على هاتفك والبدء في استخدامه والتمتع بميزاته الرائعة.
مميزات تطبيق واتس آب جي بي WhatsApp GB
يمكننا التعرف على الأمور المميزة في هذه النسخة من خلال النقاط التالية:
- قدرة المستخدم على إرسال ما يقرب من 300 رسالة نصية إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص في وقت واحد.
- إمكانية إرسال رسائل للمستخدم نفسه، سواء كانت نصية أو وسائط.
- وجود ميزة الرد التلقائي على المكالمات، حسب رغبة المستخدم.
- إمكانية حفظ خصوصية المستخدم من خلال إغلاق إمكانية إرسال الرسائل.
- إمكانية تصفية الرسائل وحذف المحادثات غير المهمة.
- القدرة على إرسال 90 رسالة في وقت واحد، بالإضافة إلى إمكانية إرسال ملفات صوتية بحجم يصل إلى 50 ميجابايت وملفات فيديو بحجم يصل إلى 100 ميجابايت.
- القدرة على قراءة الرسائل المحذوفة.
- إمكانية تحميل حالات الأصدقاء.
- توفير خيارات تعزز الخصوصية.
- التحكم في الإشعارات التي تظهر على الشاشة.