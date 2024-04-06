“ما تبحثش كتير” عالم من الترفيه والمتعة من غير ما تدفع جنيه! حمل تطبيق Ostora TV الآن!

من خلال تحميل تطبيق Ostora TV سوف تتمكن من الحصول على العديد من المميزات الخاصة وذلك لمحبي مشاهدة البرامج والأفلام السينمائية والمباريات الرياضية بشكل مجاني على شاشة التلفاز من دون وجود أي من الاعلانات المزعجة.

مميزات تطبيق Ostora TV اخر إصدار

من أهم مميزات تحميل تطبيق Ostora TV المهكر آخر إصدار هي:

الحصول على أحدث مسلسلات رمضان حسب وقت الإنتاج ووجود مجموعة من القنوات الرياضية بدون اعلانات مع بث المباريات وعرض كل القنوات الرياضية في مختلف الدول العربية.

وجود أقسام متنوعة للقنوات فقد قام المطورين بتقسيم الواجهة إلى عدة أقسام لتسهيل الوصول إلي القنوات.

تعدد السيرفرات وذلك لأجل ضمان خدمة ممتازة مع جودة العرض من خلال توفير بجميع الجودات فلو كان النت ضعيف يمكن اختيار جودة ( SD ) والمتوسط ( HD )، بينما الإنترنت القوي جودة ( FHD ).

وجود مٌحرك البحث للوصول إلى القنوات المطلوبة مع وجود المسرحيات وكذلك مباريات المصارعة الحرة في قسم مخصص.

بالإضافة إلى وجود الأنمي والكارتون من أجل الأطفال.

كذلك هناك جدول للمباريات مع التغطية الحصرية على مدار الأيام.

أهم الأقسام التي تتواجد في الواجهة الرئيسية من التطبيق

كذلك هناك مجموعة أخرى من الأقسام الهامة مثل: