عشان متفوتش ماتش ولا لحظة رياضية: إليك كل ترددات القنوات الرياضية على النايل سات 2024!

نايل سات من أكثر الشركات الفضائية المشهورة في الوطن العربي، لذلك نجد أغلب القنوات الفضائية تابع للنايل سات، حيث تحتوي على أكثر من 1500 قناة، نظرا لجودتها في نقل المحتوى للمشاهد، أصبحت محركات البحث مليئة على جوجل للبحث عن تردد قنوات الرياضية، لذلك وفرنا لكم تردد قنوات الرياضية على النايل سات 2024 خلال مقالتنا اليوم.

تردد قنوات الرياضية على النايل سات 2024

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تردد قنوات الرياضية من أجل مشاهدة جميع المباريات بشكل مباشر، اليوم وفرنا لكم أفضل القنوات الرياضية التي تعرض برامج رياضية بشكل حصري بدون فواصل كثيرة أو تشويش.

القنوات الرياضية الإماراتية

قناة Ad sport 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: H .

معامل الترميز: 30000.

قناة Ad sport 2HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: H .

معامل الترميز: 30000.

القنوات الرياضية السعودية

قناة KSA sport 1HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: H.

معامل الترميز: 27500.

قناة KSA sport 2HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: H.

معامل الترميز: 27500.

القنوات الرياضية المصرية

قناة الأهلي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: V.

معامل الترميز: 27500.

قناة الزمالك

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب:v.

التردد: 12092.

معامل الترميز: 27500.

قناة Nile sport

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: H.

التردد: 11843.

معامل الترميز: 27500.

القنوات الرياضية العراقية

قناة العراق الرياضية

التردد:12563.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

قناة ليبيا الرياضية 1

التردد:11766.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

قناة ليبيا الرياضية 2