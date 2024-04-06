“هُنـــا mtess.gov.dz“ موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024

بعد ازدياد التساؤلات عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالجزائر أصدرت الحكومة الجزائرية بيان اعلنت فيه عن أن موعد الصرف سيكون في يوم الاثنين الموافق 1 ابريل 2024، حيث أن الموعد الرسمي لصرف معاشات التقاعد أول يوم من الشهر الميلادي الا إذا صادف يوم عطلة رسمية جينها يتم تأجيل الصرف ليوم أو يومين حتى بداية أيام العمل الرسمية، وقد بشرت الحكومة المتقاعدين بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ينص على زيادة راتب التقاعد في إطار جهود الحكومة لرفع دخل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، ويمكن بسهولة الاستعلام عن الراتب والزيادة وموعد الصرف من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الضغط على هذا الرابط.

من قائمة الخدمات الالكترونية اختر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

ادخال البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.

بعد لحظات ستظهر امامك كافة المعلومات الخاصة بالراتب المستعلم عنه.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر

نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة الجزائرية على رواتب المتقاعدين تبدأ من 10 آلاف دينار جزائري وتصل حتى 15 الف دينار، وتختلف النسبة حسب راتب التقاعد الذي يحصل عليه المتقاعد حيث تقل نسبة الزيادة كلما كان الراتب عالي والعكس، ويتم تطبيق الزيادة بدءا من أول شهر مايو المقبل.