“هي دي الأخبار ولا بلاش” أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 6 أبريل 2024 في الأسواق المحلية وأسعار البانيه

تراجعت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 6 أبريل 2024 مع بدء التعاملات اليومية بجميع الأسواق، إذ أن سعر الفراخ الساسو قد انخفض بحوالي 4 و5 جنيهات، وهذا مع حلول عيد الفطر المبارك تبعًا للتحديث الأخير في بورصة الدواجن وفيما يلي سوف نرفق بالتفصيل الأسعار التي تتعلق ببورصة الدواجن.

أسعار الدواجن في مصر اليوم

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت الموافق من 6 أبريل 2024 انخفاض بصورة ملحوظة، فقد سجلت كل ما يلي:

بلغ سعر الفراخ البيضاء بمصر اليوم السبت 6 أبريل 2024 لما يقرب من حوالي 90 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الفراخ البيضاء للمستهلكين وصل اليوم السبت لما يقرب من حوالي 96 و97 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن أسعار الفراخ البلدي بلغت اليوم السبت لما يقرب من حوالي 107 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الفراخ البلدي وصل اليوم لحوالي 115 و120 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن أسعار الدواجن الساسو الحمراء بلغت اليوم لحوالي 92 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم السبت لما يقرب من حوالي 75 جنيهًا مصريًا.

أسعار البانيه اليوم

انخفضت أسعار البانيه اليوم السبت 6 أبريل 2024 حتى سجلت ما يلي: