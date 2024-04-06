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“هي دي الأخبار ولا بلاش” أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 6 أبريل 2024 في الأسواق المحلية وأسعار البانيه
تراجعت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 6 أبريل 2024 مع بدء التعاملات اليومية بجميع الأسواق، إذ أن سعر الفراخ الساسو قد انخفض بحوالي 4 و5 جنيهات، وهذا مع حلول عيد الفطر المبارك تبعًا للتحديث الأخير في بورصة الدواجن وفيما يلي سوف نرفق بالتفصيل الأسعار التي تتعلق ببورصة الدواجن.
أسعار الدواجن في مصر اليوم
شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت الموافق من 6 أبريل 2024 انخفاض بصورة ملحوظة، فقد سجلت كل ما يلي:
- بلغ سعر الفراخ البيضاء بمصر اليوم السبت 6 أبريل 2024 لما يقرب من حوالي 90 جنيهًا مصريًا.
- كما أن سعر الفراخ البيضاء للمستهلكين وصل اليوم السبت لما يقرب من حوالي 96 و97 جنيهًا مصريًا.
- كذلك أن أسعار الفراخ البلدي بلغت اليوم السبت لما يقرب من حوالي 107 جنيهًا مصريًا.
- كما أن سعر الفراخ البلدي وصل اليوم لحوالي 115 و120 جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب أن أسعار الدواجن الساسو الحمراء بلغت اليوم لحوالي 92 جنيهًا مصريًا.
- بلغ سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم السبت لما يقرب من حوالي 75 جنيهًا مصريًا.
أسعار البانيه اليوم
انخفضت أسعار البانيه اليوم السبت 6 أبريل 2024 حتى سجلت ما يلي:
- وصل سعر البانيه اليوم لحوالي 190 و200 جنيه مصري.
- كما أن سعر الوراك يكون بحوالي 97 إلى 100 جنيه مصري.
- كذلك أن سعر الكبد والقوانص يصل لحوالي 105 جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب أن سعر كيلو الهياكل بما يقرب من حوالي 60 جنيهًا.
- بلغ سعر جوز الحمام اليوم السبت 6 أبريل 2024 لما يقرب من حوالي 140 جنيهًا مصريًا.
- كما أن سعر البط بلغ اليوم لحوالي 140 جنيهًا مصريًا.
- كذلك أن سعر الأرانب وصل لحوالي 120 جنيهًا مصريًا.