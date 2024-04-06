“عيش الإثارة والتشويق” تردد قنوات الأكشن 2024 على نايل سات!

تعتبر أفلام الأكشن من أكثر الأنواع التي يميل إليها العديد من الأفراد، لكونها لها جاذبية خاصة وتشويق أثناء المشاهدة، الشباب هم من أكثر الفئات الذي يفضلون هذا النوع من الأفلام، لذلك تكثر محركات البحث عن تردد قنوات الأكشن من أجل مشاهدة الأفلام المحببة إليهم، لذلك وفرنا لكم تردد العديد من القنوات الاكشن بجودة مشاهدة عالية بدون تشويش أو انقطاع، أغلبها تقوم بعرض أحدث الأفلام.

تردد قنوات الأكشن

الأكشن من أكثر أنواع المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لكونها شيقة وممتعة أثناء مشاهدتها، لذلك وفرنا لكم تردد الكثير من القنوات الفضائية التي تحرص على تقديم اجدد أفلام الأكشن بشكل حصري بأفضل جودة وصورة بدون فواصل كثيرة حتى لا يشعر المشاهد بملل أثناء متابعة الفيلم المفضل لديه.

تردد قناة MBC 2

اسم القناة: MBC

التردد: 11938.

معامل تصحيح الخطأ:5\6.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:عمودي.

تردد قناة توب موفيز

القناة:توب موفيز.

التردد:11873

تردد اتش دي: 10727.

معامل تصحيح الخطأ:3\4.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة Kana

اسم القناة: Kana.

التردد:12226.

معامل تصحيح الخطأ 5:\6.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:أفقي.

تردد قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة Scare

اسم القناة: Scare.

التردد:

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة شاروخان أفلام

اسم القناة:شاروخان أفلام.

التردد:10873.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:عمودي أو رأسي.

تردد قناة spider Action

اسم القناة: سبايدر أكشن.

التردد:12604.

معامل تصحيح الخطأ:5\6.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة إم بي سي ماكس