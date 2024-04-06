آخر فرصة.. رابط التسجيل في مسابقة الأوقاف 2024 لتعيين 1000 عامل بالمساجد جميع المحافظات

نقدم لكم تفاصيل مسابقة الأوقاف 2024، حيث قامت وزارة الأوقاف المصرية بالإعلان عن تعيين 1000 عامل في كافة مساجد جمهورية مصر العربية، وسوف يتم التقديم في المسابقة بشكل إلكتروني، وسوف يتم الاختيار وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير التي أعلنت عنها الوزارة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نبين تفاصيل المسابقة.

مسابقة الأوقاف 2024

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء التقديم في مسابقة الأوقاف 2024 لاختيار 1000 عامل بالمساجد اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2 إبريل 2024 وسوف يستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء 16 إبريل 2024.

ما هي شروط التقديم في مسابقة الأوقاف

وضعت وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من الشروط والمعايير للقبول في مسابقة الأوقاف وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

لابد ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره.

يلزم أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بسبب قرار تأديبي.

يلزم أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية، وسيتم رفض الطلب في حالة حصول المتقدم على مؤهل أقل من ذلك أو أعلى من ذلك.

من الضروري اجتياز المتقدم لكافة التدريبات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف.

يلزم اجتياز المتقدم للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يشترط أن يتم التقديم في المحافظة التي يقيم فيها المتقدم وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة الأوقاف

للتقديم في المسابقة يجب توافر الأوراق والمستندات التالية: