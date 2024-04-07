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“غرامة مركبتك كام“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني بالعراق 2024 ur.gov.iq مديرية المرور العامة
غرامات المرور العامة الرقم الالماني، تم إطلاق خدمة الكترونية مميزة في العراق يتمكن من خلالها المستخدم من معرفة المخالفات المرورية وأي غرامات موقعة عليه من قبل هيئة المرور العامة ليبادر بدفعها قبل توقيع أي عقوبات قانونية عليه طبقا للقانون العراقي، وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة خدمات رقمية تسعى الحكومة لتفعيلها بهدف تطوير مؤسسات الدولة وللتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة.
غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024
بإمكان أي شخص لديه مركبة بالعراق أن يستعلم عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني عن طريق الانترنت من خلال الخدمة التي أتاحتها الحكومة وتم الإعلان عنها مؤخرا، وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة لن تستغرق سوى دقائق معدودة نستعرض لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني :
- الدخول الى بوابة ارو للخدمات الالكترونية الحكومية عبر الضغط على هذا الرابط.
- كتابة بيانات الحساب لتسجيل الدخول الى المنصة.
- إلانتقال الى خدمة غرامة وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- بعد استيفاء جميع المعلومات اضغط على “استعلام”.
- سيتم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات وقيمة الغرامات.
قيمة غرامات المرور العراق 2024
هناك لائحة بالهيئة العامة للمرور تفصل المخالفات المروية والعقوبات المقررة لكل مخالفة، وتهدف هذه اللائحة الى إجبار قائدي السيارات على الالتزام أثناء السير وبالتالي التقليل من نسبة حوادث الطرق، وفي حالة دفع الغرامة في الوقت المحدد يتم مضاعفتها، وفيما يلي أبرز الغرامات المقررة :
- تفرض غرامة قدرها 10 آلاف دينار في حالة القيادة تحت تأثير الكحول.
- وغرامة قدرها 2500 دينار لمن لم يستخدم حزام الأمان أثناء القيادة.
- وغرامة 500 دينار على القائد الذي يتجاوز إشارة المرور الحمراء.