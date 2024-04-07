“غرامة مركبتك كام“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني بالعراق 2024 ur.gov.iq مديرية المرور العامة

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

بإمكان أي شخص لديه مركبة بالعراق أن يستعلم عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني عن طريق الانترنت من خلال الخدمة التي أتاحتها الحكومة وتم الإعلان عنها مؤخرا، وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة لن تستغرق سوى دقائق معدودة نستعرض لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني :

الدخول الى بوابة ارو للخدمات الالكترونية الحكومية عبر الضغط على هذا الرابط.

كتابة بيانات الحساب لتسجيل الدخول الى المنصة.

إلانتقال الى خدمة غرامة وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد استيفاء جميع المعلومات اضغط على “استعلام”.

سيتم استعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات وقيمة الغرامات.

قيمة غرامات المرور العراق 2024

هناك لائحة بالهيئة العامة للمرور تفصل المخالفات المروية والعقوبات المقررة لكل مخالفة، وتهدف هذه اللائحة الى إجبار قائدي السيارات على الالتزام أثناء السير وبالتالي التقليل من نسبة حوادث الطرق، وفي حالة دفع الغرامة في الوقت المحدد يتم مضاعفتها، وفيما يلي أبرز الغرامات المقررة :