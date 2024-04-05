تحضير الغريبة الناعمة زي المحلات وبسعر بسيط.. ابسطي العيال بأقل التكاليف واعملي حلويات العيد

تحضير الغريبة الناعمة هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص خاصة مع قرب العيد فهم يبحثون عن أفضل طريقة لتحضيرها، فهي من مباهج الاحتفال بقدوم العيد تحضير تلك المخبوزات وتقديمها للضيوف في العيد، ولذلك فهم يبحثون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها الحصول على طعم شهي وجميل للغريبة وعن المكونات التي تستخدم في تحضيرها،

تحضير الغريبة الناعمة

من أجل تحضير الغريبة الناعمة يتم استخدام بعض المقادير التي تساعد في تحضيرها بشكل جيد للحصول على طعم شهي وجميل، بحيث أن طريقة تحضيرها بسيط ولكن لابد من استخدام المكونات بالطريقة الصحيحة التي تساعد في إنجاح تحضيرها، وتكون المكونات كالتالي:

1 كوب سكر.

كوب دقيق.

رشة من الملح.

1كوب من السمن.

1 بياض بيضة.

خطوات تحضير الغريبة الناعمة

بكل سهولة يمكنك تحضير الغريبة الناعمة عن طريق اتباع الخطوات التالية: