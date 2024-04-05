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تحضير الغريبة الناعمة زي المحلات وبسعر بسيط.. ابسطي العيال بأقل التكاليف واعملي حلويات العيد
تحضير الغريبة الناعمة
تحضير الغريبة الناعمة هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص خاصة مع قرب العيد فهم يبحثون عن أفضل طريقة لتحضيرها، فهي من مباهج الاحتفال بقدوم العيد تحضير تلك المخبوزات وتقديمها للضيوف في العيد، ولذلك فهم يبحثون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها الحصول على طعم شهي وجميل للغريبة وعن المكونات التي تستخدم في تحضيرها،
تحضير الغريبة الناعمة
من أجل تحضير الغريبة الناعمة يتم استخدام بعض المقادير التي تساعد في تحضيرها بشكل جيد للحصول على طعم شهي وجميل، بحيث أن طريقة تحضيرها بسيط ولكن لابد من استخدام المكونات بالطريقة الصحيحة التي تساعد في إنجاح تحضيرها، وتكون المكونات كالتالي:
- 1 كوب سكر.
- كوب دقيق.
- رشة من الملح.
- 1كوب من السمن.
- 1 بياض بيضة.
خطوات تحضير الغريبة الناعمة
بكل سهولة يمكنك تحضير الغريبة الناعمة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في البداية تخفق كمية السمن بشكل جيد مع الاستمرار في الخفق ليتم تغيير اللون للأبيض، مع إضافة كمية السكر وتضرب مع اليمن لمدة 15 دقيقة أو أكثر حتى تذوب بشكل كامل وتختلط المكونات.
- يمكن استخدام مضرب كهربائي للمساعدة في الخفق سريعًا، بعد الحصول على القران المطلوب تضاف كمية الدقيق للمسحوق السابق ويتم تشكيلهم بشكل جيد للحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها،
- يتبعها إضافة بياض البيض للمكونات السابقة مع استمرار العجين للحصول على خليط متماسك يمكن تشكيله.
- تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة وتضغط عليها من النصف ويمكن وضع أي نوع من المكسرات ترغبين في إضافته، مثل الفول السوداني أو الكاجو أو الفستق.
- توضع في صينية فرن مع ضبط درجة الحرارة وتترك لمدة ربع ساعة حتى تستوي مع ملاحظتها على الفرن وعندما يتغير لونها للون الذهبي الفاتح اخرج من الفرن.
- ترص في أطباق بعد أن تبرد وتقدم باردة مع كحك العيد ومع الشاي أو القهوة.