فرصة مش هتكرر.. موعد انتهاء التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2024 الحق اشتري

اقترب موعد انتهاء التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2024، والتي أطلقتها الحكومة المصرية منذ فترة حيث صرح الدكتور “محمد معيط” وزير المالية أمس في بيان رسمي، عن آخر موعد للتسجيل في المبادرة وسداد قيمة الوديعة المتفق عليها، مؤكدًا أنه لن يكون هناك موعد أخرى بعد الموعد المحدد لهُ.

موعد انتهاء التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2024

و سيكون موعد انتهاء التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2024، هو 29/4/2024 لتلقى طلبات التسجيل وسدد قيمة الوديعة، وقد بلغ عدد السيارات المستوردة و المفرج عنها للمصريين بالخارج إلى 27 ألف سيارة، تم تسليمهم للمستفيدين وفقًا للضوابط الميسرة، والتي أقرها القانون وبناءا عليه أيضًا تم تحويل مبالغ مالية وصلت إلى 750 مليون دولار من المصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من المبادرة.

كيفية التسجيل في مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج

وفي ضوء هذا ينشر لكم موقع البديل، خطوات التسجيل في مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج إلكترونيا، وهي: