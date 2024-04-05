دفع فاتورة الكهرباء اونلاين من البيت لهذا الشهر بطريقة سهلة وبسيطة .. انسي المحصل خالص!!

دفع فاتورة الكهرباء يتم توفيره عبر مجموعة من الطرق التي يسهل من خلالها دفع الفاتورة مما يسهل الوقت والجهد للأشخاص من أجل دفعها، بحيث يمكن الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال الموقع الالكتروني أو الدفع عبر فوري، وتلك الطرق أسهل الأشخاص إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بسهولة عبرها مع منع تراكم الفواتير على المواطنين.

دفع فاتورة الكهرباء

يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة الذي يسهل من خلاله دفع الفاتورة بخطوات بسيطة مع إمكانية الاستعلام عن الفاتورة من الموقع.

ويتوفر ما يزيد عن 60 ألف مركز يمكن من خلالهم دفع فاتورة الكهرباء بسهولة منها وقتي وسداد ومصاري وضامن والبنك الزراعي.

من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة لابد من تسديد فاتورة الكهرباء عبر الموقع الذي يسهل من خلاله بإجراءات بسيطة تسديد فاتورة الكهرباء.

يمكن السداد من خلال المحافظ البنكية التابعة لعدد من البنوك منها بنك أبوظبي الإماراتي وبنك عودة وبنك الإسكان والتعمير وعبر بلاي ستور.

السداد من خلال محافظ الهواتف عبر تطبيقات الهاتف التي يسهل من خلالها سداد الفواتير كما يمكن السداد من خلال ماي فوري ودفع فاتورة الكهرباء.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

يتم تسديد فاتورة الكهرباء بمجموعة من الطرق المختلفة التي تسهل للمواطنين السداد عبر تلك الطرق لمنع تراكم المديونيات عليهم والسداد الفوري من خلال الكثير من الطرق المنوعة، ومن طرق السداد ما يلي: