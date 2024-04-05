الآن لينك مظلتي للتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة بالعراق 2024

للوصول إلى أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق الدفعة الأخيرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

خطوات الوصول إلى أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

1 زيارة منصة مظلتي (منصة الحماية الاجتماعية) التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

2. اختيار خدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

3. حدد المحافظة التي تقيم فيها واضغط على زر “تحميل الملف”.

4. بعد تحميل الملف، قم بالبحث عن اسمك لمعرفة ما إذا كنت مشمولا بالبرنامج أم لا.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق

وتشمل تلك الفئات كل من:

– العاطلين عن العمل وأيضا المتزوجين والحاملين لبطاقة تموينية سارية.

– الأرامل العراقيات المسجلات في الأحوال المدنية.

– المطلقات والمسجلات في الأحوال المدنية.

– النساء التي يكون زوجها محكوم عليه بحكم قضائي.

– كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين والإناث اللاتي تجاوز سن الخمسة والخمسين.

– ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط وهاتف منصة مظلتي للتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنك التواصل مع منصة مظلتي عبر الرقم 1018 أو عن طريق البريد الإلكتروني للمنصة من أجل التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، أو من خلال تواصلك الإلكتروني عبر الموقع، يقع مقر منصة مظلتي في منطقة الوزيرية في بغداد.

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ما هي المسندات المطلوبة للتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية؟

عادة ما تختلف المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق قليلا بين المحافظات، وقد تتغير مع مرور الوقت ولكن هناك مستندات عامة يتم طلبها عادة، نتشرف أن نقدم قائمة تشمل بعض المستندات الأساسية:

1. بطاقة الهوية الوطنية: يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالشخص المعنى بالتسجيل.

2. شهادة الزواج أو الطلاق: إذا كنت متزوجا أو مطلقا، قد يطلب منك تقديم نسخة من شهادة الزواج أو شهادة الطلاق للتأكد من الحالة الاجتماعية.

3. شهادة الوفاة: إذا كنت أرملا/ أرملة، قد يتطلب منك تقديم نسخة من شهادة الوفاة للشريك المتوفى.

4. بطاقة التموين: قد يطلب منك تقديم نسخة من بطاقة التموين الخاصة بك للتحقق من الحالة الاقتصادية.

5. شهادة ميلاد الأطفال: إذا كان لديك أطفال معك، فقد يطلب منك تقديم نسخة من شهادات الميلاد الخاصة بهم.

6. شهادة إعاقة: إذا كنت تعاني من إعاقة، فقد يطلب منك تقديم شهادة تثبت الإعاقة.

هذه قائمة عامة للمستندات المحتملة المطلوبة، ومن المهم التحقق من المتطلبات الدقيقة لمحافظتك والتوجه إلى مكتب الرعاية الاجتماعية المحلي أو الجهة المختصة للحصول على المعلومات الأكثر تحديدا والتحقق من المستندات المطلوبة.