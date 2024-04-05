“هل هي ليلة القدر” دعاء ليلة السابع والعشرين من رمضان 2024 أفضل أدعية ليلة القدر اللهم اعتق رقابنا من النار

دعاء ليلة السابع والعشرين من رمضان 2024 يبحث عنه المسلمون من أجل استغلال هذه الأيام المباركة للتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات والدعاء، وفي بداية العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم يتسابق المسلمون في الأعمال الصالحة في انتظار ليلة القدر، ونوضح في السطور التالية مجموعة من أفضل الأدعية.

دعاء ليلة السابع والعشرين من رمضان 2024

هناك عدد كبير من دعاء ليلة السابع والعشرين من رمضان 2024 التي وردت عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والتي روتها أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ومن أهم الأدعية التي روتها ما يلي:

“يا رب افتح لنا أبواب البركة والتيسير والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء وبلاء ولا تحرجنا إلا إليك وفرج عن كل مهموم واشف كل مريض واغفر لنا ولوالدينا واسترنا بسترك الجميل وأرح أرواحنا يقارب “.

“اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر”.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم أعتق رقابنا ورقاب آباءنا وأمهاتنا ومن نحب من النار.

أدعية ليلة القدر pdf

يزداد البحث عن دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2024 وذلك بسبب الفضل العظيم لهذا الشهر، ويتسابق المسلمين في العبادات وقراءة القرآن فهو شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات، وهناك الكثير من الأحاديث التي تدل على أن من يصوم هذا الشهر إيمانًا بالله ويحتسب الأجر عنده يغفر الله له ذنوبه.

كما أنه شهر العتق من النار وهناك الكثير من الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه التي تدل على ذلك، حيث في هذا الشهر الكريم تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين أي يصبح الشياطين مقيدين بالأصفاد والسلاسل ولا يمكنهم الوصول في هذا الشهر الكريم إلى ما كانوا يصلون إليه في غيره من الأوقات.

وخلال رمضان يتعلم المسلمون الصبر فهو من أكثر العبادات التي تساعد على تقوية إرادة المسلم وتقوية صبره ومساعدته على مواجهة الشهوات والتغلب عليها، وتجعله أكثر قربا إلى الله بالدعاء، وهو الشهر الكرم والإحسان وفيه ليلة القدر التي قال الله عنها أنها خير من ألف شهر وأن الشخص المحروم هو الذي حرم من خيرها.